per Mail teilen

Die große Koalition hat ein schwieriges Jahr hinter sich. Nach der Wahl von Annegret Kramp-Karrenbauer zur neuen CDU-Chefin fordert SPD-Vize Malu Dreyer die Union auf, klar zur Koalition zu stehen.

Die stellvertretende SPD-Vorsitzende Malu Dreyer hat von der CDU gefordert, sich klar zur großen Koalition zu bekennen. "Wir nehmen die CDU beim Wort. Sie sagt, sie möchte die Regierung fortführen", sagte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin. "Die Grundlage ist für uns der Koalitionsvertrag. Für uns ist klar: Wir möchten die Dinge, die wir verabredet haben, umsetzen." Dreyer wies auf eine Aussage der Kanzlerin hin. "Angela Merkel betont immer, dass sie die Koalition zu Ende führen möchte", sagte Dreyer im Interview der Deutschen Presse-Agentur. "Wir werden sehen, was sie darunter versteht und wie es sich mit Annegret Kramp-Karrenbauer gestaltet. Der Druck ist immens in der CDU. Es gibt eine große Zerrissenheit in der CDU." Kramp-Karrenbauer ist seit Anfang Dezember neue CDU-Vorsitzende.

Eigenlob und mahnende Worte

Die SPD-Vizechefin zog eine positive Bilanz der großen Koalition für das zu Ende gehende Jahr und zählte auf, was ihre Partei auf den Weg gebracht hat. "Die SPD kann viele Projekte umsetzen", sagte Dreyer. "Die Bürger werden im Januar im Geldbeutel merken, dass sie weniger Krankenkassenbeiträge zahlen. Die Rückkehr in Vollzeit für Teilzeitbeschäftigte haben wir erreicht. Wir haben das Rentenniveau stabilisiert, den sozialen Arbeitsmarkt eingeführt und das 'Gute-Kita-Gesetz' auf den Weg gebracht."

Die SPD-Politikerin warf der Union vor, sie habe Deutschland zwischenzeitlich gelähmt. "Schlecht waren die ersten sieben Monate. Aber dafür kann die SPD nun wirklich nichts", sagte Dreyer. "Es war die Union, die sich und das ganze Land mit dem innerparteilichen Streit gelähmt hat, eine grässliche Zeit." Nach der Landtagswahl in Bayern sei es aber ruhiger geworden. "Die CDU hat eine neue Vorsitzende und die CSU einen neuen Vorsitzenden, ob und was die anders machen, werden wir sehen."

Dreyer: SPD braucht klarere Kante

Die SPD muss nach Ansicht der stellvertretenden Parteivorsitzenden mit klarerer Kante erkennbarer werden. "Was die Umfragen im Bund betrifft, sind wir natürlich nicht zufrieden", sagte Dreyer. "Wir müssen unsere Konturen schärfen, damit den Menschen wieder klarer wird, wofür wir stehen."

Die SPD erreichte in den jüngsten Umfragen bundesweit 15 Prozent der Stimmen. Die Sozialdemokraten wollen nach Angaben von Dreyer bis zu ihrer Klausur im Februar Antworten auf Fragen zur rasanten Veränderung der Arbeitswelt geben. "Wer sichert diejenigen ab, die vielleicht ihren Job verlieren, weil den künftig Roboter übernehmen?", sagte sie. Wie könne der Sozialstaat abgesichert werden, wenn in Fabrikhallen, Einkaufszentren und Büroetagen künstliche Intelligenz Aufgaben erledige, für die vielleicht keine Arbeitnehmer mehr gebraucht würden. "Unser Markenkern ist die soziale Gerechtigkeit", so Dreyer.