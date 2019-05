Der SPD-Fraktionschef im Mainzer Landtag, Alexander Schweitzer, ist für ein baldiges Ende der Großen Koalition in Berlin. Schweitzer war bislang ein Befürworter des Bündnisses mit der Union.

Alexander Schweitzer sagte dem Magazin "Focus" laut einem vorab veröffentlichten Bericht, die SPD sollte das Bündnis "zu einem würdigen Ende bringen und noch möglichst viel umsetzen, allen voran die Grundrente und das Klimaschutzgesetz." Anschließend solle die SPD die Koalition mit CDU und CSU verlassen.

Schweitzer: SPD wird in Großer Koalition immer abgestraft dpa Bildfunk Picture Alliance

Dann seien die Grünen in der Pflicht, so Schweitzer weiter: "Andere können dann zeigen, dass sie es können. Das wäre gut fürs Land und gut für die SPD." Der Fraktionsvorsitzende im rheinland-pfälzischen Landtag räumte ein, anfänglich für die Große Koalition gekämpft zu haben. "Es war richtig, dass wir Verantwortung übernommen haben, als Jamaika gescheitert ist. Aber wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass die Bürger die SPD abstrafen - egal was wir tun."

Personaldebatte in der SPD

Nach der herben Wahlniederlage der Sozialdemokraten bei der Europawahl rumort es kräftig in der SPD. Parteichefin Andrea Nahles steht massiv in der Kritik und will am kommenden Dienstag in der Bundestagsfraktion die Vertrauensfrage stellen.