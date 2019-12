Die SPD hat ihren Bundesparteitag in Berlin begonnen. Dabei warb die scheidende Parteichefin Malu Dreyer für Einigkeit in der Partei. Zugleich erklärte sie, die Sozialdemokraten müssten wieder mehr Profil zeigen.

Die SPD sei eine Wertepartei, betonte Malu Dreyer in Berlin. In der Öffentlichkeit werde man oft nur als "Taktikpartei" wahrgenommen. Dabei sehnten sich viele Menschen nach einer Politik der Werte, des Respekts und der Mitmenschlichkeit. Darum müsse es in Zukunft gehen, so die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin. Die SPD müsse diese Werte leben. Das bedeute auch, "einmal getroffene Entscheidungen gemeinsam zu tragen und gemeinsam umzusetzen", sagte Dreyer in ihrer Eröffnungsrede. "Die SPD ist eine Volkspartei, und sie wird es immer bleiben."

Am Ende verabschiedete sich Dreyer als kommissarische Vorsitzende mit den Worten: "Die SPD ist eine wunderbare Partei, vergesst das nie." Auf dem Parteitag wählt die Partei mit Saskia Esken und Norbert-Walter Borjans eine neue Führung.

Grundrente und beitragsfreie Kitas in GroKo erreicht

Die scheidende SPD-Vorsitzende hatte zuvor vor den rund 600 Delegierten erneut für einen Verbleib der Partei in der großen Koalition geworben. "Wir machen das, zu was wir als Partei verpflichtet sind: Wir gestalten Politik". Dreyer lobte ausdrücklich die SPD-Minister und die Erfolge der SPD in der Bundesregierung. Als Beispiele nannte sie die Grundrente, den Kohleausstieg und beitragsfreie Kitas. Vor allem Vizekanzler und Finanzminister Olaf Scholz sei für den Erfolg verantwortlich. Ohne sein Verhandlungsgeschick hätte die SPD in der großen Koalition nicht so viel erreicht.

Gegner wollen Ende der GroKo erreichen

Gegner des GroKo wollen beim Parteitag eine Abstimmung über ein Ende des Bündnisses erreichen. Ein Leitantrag des Vorstands befasst sich mit der künftigen Aufstellung der SPD in der GroKo. Ein Ausstieg wird darin aber nicht empfohlen. Dreyer appellierte an die Partei, sich an das Votum für die große Koalition von Anfang 2018 zu halten.