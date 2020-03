SONNTAG 8.3. Frauentag in RP

Anlässlich des Internationalen Frauentags verleiht Ministerpräsidentin Dreyer heute (8.3. 18h) in der Staatskanzlei in Mainz den Frauenpreis an Marlies Krämer. Die 82-jährige Frauenrechtlerin setzt sich seit Jahrzehnten dafür, die sprachliche Diskriminierung von Frauen zu beenden. So hat Marlies Krämer zum Beispiel erreicht, dass in Reisepässen nicht mehr nur „Inhaber“, sondern auch „Inhaberin“ steht. Ministerpräsidentin Dreyer lobt Krämer als mutige Streiterin für die Gleichberechtigung: Sprache beeinflusse das Denken und folglich auch das Handeln, so Dreyer. In ganz Rheinland-Pfalz finden heute verschiedenste Veranstaltungen zum Frauentag statt: Etwa Vorträge oder Filmvorführungen. In Bad Kreuznach (11-15h) treffen sich Unternehmerinnen aus der Region, die sich vor zehn Jahren zu einem Netzwerk zusammengeschlossen haben. In Traben-Trabach ist eine Weinprobe nur für Frauen geplant. Mathias Zahn, SWR Redaktion Landespolitik.