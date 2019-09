Glasflaschen, Plastiktüten oder sogar ganze Fahrräder: Der Rhein spült jedes Jahr rund 1.000 Tonnen Müll in die Nordsee. Die Initiative "RhineCleanUp" startet deswegen in die zweite Runde und sammelt erneut Müll am Rheinufer.

Die Ziele der "RhineCleanUp"-Initiatoren sind hoch: ein Tag, hundert Kommunen (50 davon in Rheinland-Pfalz), 20.000 Menschen, 200 Tonnen eingesammelter Müll. Nach dem erfolgreichen Auftakt im vergangenen Jahr sind die Organisatoren optimistisch, denn das Bewusstsein der Menschen für Müllvermeidung und Beseitigung sei in den letzten Monaten noch einmal gestiegen. "Die Erkenntnis hat zugenommen, dass man nicht immer nur auf andere zeigen kann, sondern selbst anpacken muss", sagt Ingo Lentz vom Organisatoren-Team. Dauer 0:28 min Kinder setzen sich für Sammelaktion ein Kinder setzen sich beim RhineCleanUp für die Sammelaktion ein. Rund 50 Kommunen sind dabei Insgesamt seien im Vorjahr 10.000 Menschen unterwegs gewesen, ergänzt Lentz. "Die gesammelte Müllmenge lag bei 100 Tonnen." Das will man in diesem Jahr verdoppeln. Dieses Jahr haben sich laut Initiatoren rund 50 rheinland-pfälzische Kommunen angemeldet. Politische Unterstützung Die Initiative findet auch in der Politik Anklang. Sie sende ein starkes Signal zur Bewusstseinsänderung in der Gesellschaft und zur Eindämmung der unsäglichen Flut an Plastikmüll, sagte die rheinland-pfälzische Umweltministerin Ulrike Höfken (Grüne) im Vorfeld. Plastik schadet den Meeresbewohnern Dauer 0:48 min Plastik im Meer Jährlich landen 1.000 Tonnen Müll in der Nordsee: die Folgen.