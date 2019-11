Am globalen Aktionstag der Fridays-for-Future-Bewegung wird allein in Rheinland-Pfalz in rund 30 Städten demonstriert. Einige kleinere Städte sind zum ersten Mal dabei.

So zum Beispiel in Saarburg: Hier hat ein 13-jähriger Schüler die erste Demonstration organisiert. Auch in Wittlich, Idar-Oberstein und Trier gehen Menschen für den Klimaschutz auf die Straße. In Trier hatten Eltern deshalb Schulen aufgefordert, heute auf Prüfungen zu verzichten.

Auch in Altenkirchen im Westerwald findet am Nachmittag zum ersten Mal eine Klima-Demo statt. Hier haben Schüler die Organisation in die Hand genommen. Sie hatten in den vergangenen Monaten bereits Mahnwachen und Workshops zum Thema Klimaschutz in ihrer Stadt organisiert - jetzt zieht zum ersten Mal eine Demo durch die Innenstadt. Es wird mit mehreren hundert Teilnehmern gerechnet.

Auch Erwachsene machen mit

Im Norden von Rheinland-Pfalz gibt es zudem Aktionen in Andernach, Simmern und in Koblenz. Hier werden mehr als 1.500 Teilnehmer erwartet. Neben Schülern und Studenten haben sich auch viele Erwachsene angekündigt. So haben sich rund 30 Ärzte, Krankenschwestern und Medizinstudenten zur Gruppe "Health for Future" zusammengeschlossen.

In Neuwied hat sich eine Gruppe von Eltern und Großeltern zusammengetan. Sie wollen die jungen Menschen bei ihren Forderungen nach einer konsequenten Klima- und Umweltschutzpolitik unterstützen.

An der Mainz Uni wird seit Montag gestreikt

In Mainz streiken die Studenten der Johannes Gutenberg-Universität schon seit Anfang dieser Woche: Unter dem Slogan "Public Climate School" öffneten die "Students for Future" die Universität für alle Teile der Gesellschaft. Höhepunkt der Aktionswoche ist der große Klimastreik am Freitag. Die Veranstalter rechnen nach eigenen Angaben mit etwa 2.000 Teilnehmern.

Eine künstlerische Inszenierung des Massensterbens - ein "Die In" ist in Landau im Anschluss an den Marsch durch die Innenstadt vorgesehen. Die Organisatoren planen, sich für kurze Zeit "wie tot auf die Straße fallen zu lassen".

Auch in Ludwigshafen und Mannheim gehen die Schüler wieder auf die Straße SWR

Fahrraddemo in Zweibrücken

In Zweibrücken wird es am Nachmittag eine Fahrraddemo durch die Innenstadt geben. Die Organisatoren möchten damit zum einen die Zweibrücker ermutigen, öfter mal Rad statt Auto zu fahren. Zum anderen wollen sie darauf hinweisen, dass es zu wenig Radwege in der Stadt gibt.

Am bundesweiten Klimaaktionstag beteiligen sich auch die pfälzische Landeskirche und das Bistum Speyer. Unter anderem haben sie eine besondere Andacht entwickelt. Diese wird allen Gemeinden zur Verfügung gestellt.

Aktionen in 500 deutschen Städten

Laut Fridays for Future beteiligen sich am Freitag in Deutschland mehr als 500 Städte an den weltweiten Klimastreiks. Die größte Demonstration wird in Berlin mit rund 20.000 Teilnehmern erwartet. Zuletzt waren beim dritten "globalen Klimastreik" am 20. September nach Angaben der Bewegung in ganz Deutschland 1,4 Millionen Menschen auf die Straße gegangen. Anlass der neuen Proteste unter dem Motto #NeustartKlima ist die von Montag am beginnende Weltklimakonferenz in Madrid.