Taschendiebe machen sich das Gedränge auf Weihnachtsmärkten zunutze. Ihre Methoden reichen vom Drängeln bis hin zur angeblichen Suche nach dem richtigen Weg.

"Insbesondere das Gedränge in den Geschäften und auf Weihnachtsmärkten begünstigt Tatgelegenheiten", erklärt eine Polizeisprecherin in Kaiserslautern. Oftmals arbeiten mindestens zwei Diebe zusammen. Ihre Methoden sind vielfältig.

1. Die Ablenkmethode

Bei der Masche lenke ein Täter das Opfer ab, ein zweiter greife zu und der dritte verschwinde dann mit dem Diebesgut in der Menschenmenge, erläutert eine Polizeisprecherin in Ludwigshafen. "Innerhalb weniger Sekunden sind auf diese Art Brieftasche, Handy oder Kreditkarten verschwunden."

2. Der Drängeltrick

Dabei rückt ein Dieb so lange unangenehm dicht an sein Opfer heran, bis dieses sich verärgert abwendet. Dabei präsentiert das Opfer seine umgehängte Tasche oder Geldbörse in der Manteltasche sozusagen griffbereit.

3. Der Ketchuptrick

"Eine weitere immer wieder erfolgreiche Masche der Diebe ist, die Kleidung des potenziellen Opfers angeblich versehentlich mit Ketchup, Senf oder einer Flüssigkeit zu beschmutzen", sagt die Polizistin. Der anschließende Reinigungsversuche lenke vom Diebstahl ab.

4. Die Suche nach dem Weg

Auch eine angebliche Suche nach dem richtigen Weg mit dem Stadtplan in der Hand könnte ein Ablenkungsmänover sein. Ein Täter lenkt dem Blick des Opfers auf die Karte, während der Komplize zugreift.

So können Sie sich vor Dieben schützen

Die Polizei rät, Wertsachen immer in verschlossenen Innentaschen und möglichst dicht am Körper zu tragen. Außerdem sollte nur so viel Bargeld eingesteckt werden, wie benötigt werde. Selbst die Art, wie eine Tasche getragen werde, könne einen Unterschied machen: Verschlüsse sollten immer zum Körper hin getragen werden.

Die Opferhilfeorganisation Weißer Ring empfiehlt außerdem, sich nicht von Gesprächen mit Fremden ablenken zu lassen. "Das hat nichts mit Unhöflichkeit zu tun, sondern ist reine Vorsichtsmaßnahme", erklärte der Bundesvorsitzende Jörg Ziercke.