Während des Bürgerkriegs im afrikanischen Ruanda starben zwischen 1990 und 1994 mindestens 800.000 Menschen. An der Gedenkfeier nahmen auch Politiker aus Rheinland-Pfalz teil.

Rheinland-Pfalz unterhält seit 1982 eine Partnerschaft mit Ruanda. Zum Gedenken an den Völkermord vor 25 Jahren sind der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz und Landtagspräsident Hendrik Hering (beide SPD) mit einer Delegation in das afrikanische Land gereist. Ruandas Präsident Paul Kagame und seine Ehefrau Jeannette legten am Sonntagmorgen in der Völkermord-Gedenkstätte in Kigali Kränze nieder. Rund 250.000 Opfer liegen hier begraben.

Bilder von Opfern des Völkermordes in Ruanda in einer Gedenkeinrichtung picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Er sei von den Geschehnissen tief betroffen, sagte Hering nach Angaben des Präsidialbüros in Mainz. "Die entsetzlichen Gräueltaten, aber auch die Unentschlossenheit und Untätigkeit der internationalen Gemeinschaft, erschüttern mich auch heute noch sehr." Wie die Menschen in Ruanda heute mit dem Genozid umgehen, beeindrucke ihn sehr, hob der Landtagspräsident hervor. Eine Vielzahl an Menschen erinnere am jährlichen Gedenktag an den damaligen Völkermord, und ehemals Verfeindete lebten heute friedlich zusammen.

"Angesichts der Geschichte, die gerade mal ein Vierteljahrhundert alt ist, ist dies keine Selbstverständlichkeit", so Hering. Niemals dürfe man diese Geschehnisse jedoch vergessen, erinnerten sie doch daran, wie brüchig der Frieden oftmals sei und wie wichtig stabile freiheitliche Demokratien und starke internationale Gemeinschaften.

Millionen-Hilfe aus Rheinland-Pfalz für Ruanda

Seit Rheinland-Pfalz die Partnerschaft mit Ruanda unterhält, haben Kommunen, Kirchengemeinden und Schulen Kontakte dorthin geknüpft und Hilfsprojekte angestoßen. Innenminister Lewentz sagte dem SWR, bislang seien 100 Millionen Euro aus Rheinland-Pfalz nach Ruanda geflossen, unter anderem in mehr als 250 Schulprojekte. Dem Land sei es immer um Hilfe zur Selbsthilfe gegangen, betonte Lewentz. Das habe sicherlich zur Stabilisierung der Gesellschaft beigetragen.

Dauer 00:31 min Gedenken an Völkermord Im afrikanischen Ruanda haben die Gedenkfeiern zum Genozid vor 25 Jahren begonnen, bei dem mindestens 800.000 Menschen ermordet wurden. Auch der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) nimmt teil.

Hundertausende Tote in 100 Tagen

Der Genozid in Ruanda begann in der Nacht vom 6. auf den 7. April 1994 nach dem Abschuss des Flugzeugs des damaligen Präsidenten Juvenal Habyarimana und ging bis Mitte Juli 1994. In rund 100 Tagen töteten Vertreter der Hutu-Mehrheit im Lande seinerzeit hundertausende Angehörige der Tutsi-Minderheit sowie Hutus, die sich an den Gewalttaten nicht beteiligen wollten. Auch die von Tutsi geführte Rebellenorganisation FPR, die seit 1990 vom benachbarten Uganda aus die Regierung bekämpfte, beging Massaker mit hunderten Toten.

"Wir müssen gerade jungen Menschen deutlich machen, welches schier unfassbare Elend von Holocaust, Genozid oder Völkermord auf dieser Welt ausgegangen ist.»" Innenminister Roger Lewentz (SPD)

Rheinland-Pfalz hat nach dem Genozid sein Partnerland zunächst in der Nothilfe und später beim Wiederaufbau unterstützt. "Wir sind in vielfältiger Weise als Freunde miteinander verbunden und pflegen den engen Kontakt zwischen beiden Ländern im Rahmen der Graswurzelpartnerschaft", teilte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) mit.

Seit dem Völkermord hat Ruanda eine bemerkenswerte Entwicklung durchlebt. Unter Kagame - der seit Ende des Genozids de facto seit 2000 als Präsident an der Macht ist - hat das ostafrikanische Land Stabilität und großes Wirtschaftswachstum erlebt. Etliche Programme der Regierung und der Zivilgesellschaft haben die Versöhnung im Land vorangetrieben.