100 Jahre PfalzMetall: Der Verband der Pfälzischen Metall- und Elektroindustrie feiert sein Jubiläum in Neustadt an der Weinstraße. Die hauseigene Stiftung kümmert sich um den Branchennachwuchs, indem sie MINT-Projekte in Kindergärten, Schulen und Universitäten fördert. mehr...