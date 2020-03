Die Busfahrer einiger privater Transportunternehmen in Rheinland-Pfalz werden am Freitag streiken. Das hat Verdi in einer Pressemitteilung bekannt gegeben. Durch den Streik soll der Druck auf die Arbeitgeber in den Tarifverhandlungen erhöhen werden. Beteiligt seien unter anderem Busfahrer der Stadtbus Bad Kreuznach GmbH, der Moselbahn Bernkastel-Kues und der DB Regio Bus Mitte GmbH an den Standorten Mainz, Ingelheim und Bacharach. Man müsse jedoch davon ausgehen, dass sich auch Mitarbeiter anderer privater Busunternehmen aus der Region beteiligen werden. Der Streik soll zum Schichtbeginn um 3.00 Uhr starten. Verdi fordert für die Busfahrer etwa zwei Euro mehr Stundenlohn. Außerdem will Verdi, dass Busfahrer bei längeren Schichten auch die Wartezeiten bezahlt bekommen.