Der Getränkehersteller Refresco ruft seine "K Classic Apfelschorle" in 1,5 Liter-Plastikflaschen mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 28. Februar 2020 zurück. Bei einzelnen Flaschen (Chargennummern FES P01 244 und SES P01 244) sei eine Verunreinigung mit Hefen festgestellt worden. Es könne dadurch zu Gärungsprozessen und einem hohen Druck in der Flasche kommen, mit der Folge, dass die Flaschen im ungünstigsten Fall bersten könnten. Die Apfelschorle wurde unter anderem in "Kaufland"-Filialen in Rheinland-Pfalz, Hessen und Nordrhein-Westfalen verkauft. Kunden bekämen den Kaufpreis auch ohne Vorlage des Kassenbons erstattet.