Das Landeskriminalamt übernimmt in Zukunft die Ermittlungen bei gesprengten Geldautomaten in Rheinland-Pfalz. Wie die Behörde mitteilt, sind ihre Ermittler ab dem 1. September zentral für alle Fälle im Land zuständig. Zur Begründung hieß es, ein übergreifendes Vorgehen sei nötig, um die europaweit agierenden Tätergruppen besser zu bekämpfen. Im vergangenen Jahr gab es in Rheinland-Pfalz 26 Sprengstoffanschläge auf Geldautomaten – so viele wie noch nie.