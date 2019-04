23 Menschen sind seit Jahresbeginn in Rheinland-Pfalz an den Folgen einer Grippe gestorben. Insgesamt wurden mehr als 6.700 Grippefälle offiziell gezählt, wie das Landesuntersuchungsamt in Koblenz am Freitag mitteilte. Damit gab es in diesem Jahr zwar nicht so viele Grippefälle wie 2018, aber dennoch überdurchschnittlich viele. 2018 gab es knapp 13.900 Infektionen, 2017 und 2016 waren es 4.500 und 3.400. Die tatsächliche Zahl der Kranken dürfte deutlich höher gewesen sein. Erfasst würden in der Statistik nur Kranke, bei denen Influenzaviren im Labor nachgewiesen worden seien, erklärte die Behörde. Es werde aber nicht bei allen Grippepatienten ein Abstrich genommen, zudem gingen auch nicht alle Kranken zum Arzt.