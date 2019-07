Temperaturen wie im Backofen - aufgrund der großen Hitze und Trockenheit hat es in Rheinland-Pfalz mehrere Flächenbrände gegeben. Felder, Wiesen und Wälder fingen Feuer.

So etwa in der Region Trier. Wie die Polizei mitteilte, sind Flächen bei Rittersdorf, Arzfeld und Gindorf in der Eifel, sowie im Bereich Wittlich und Traben-Trarbach in Brand geraten. In der Nähe von Kirn hat ein Waldstück Feuer gefangen.

Bei der Leitstelle des Deutschen Roten Kreuzes in Bad Kreuznach gehen Notrufe für Rettungssanitäter und für die Feuerwehr ein - es war so viel los, dass Personal nachgeordert werden musste.

Rauchsäule über Stoppelfeld

Auf dem Jakobsberg bei Boppard ist ein etwa dreieinhalb Hektar großes Stoppelfeld abgebrannt. Die Rauchsäule war nach Angaben der Feuerwehr weithin zu sehen.

Auch ein Traktor mit Anhänger sei in Flammen aufgegangen. Möglicherweise hat Funkenflug bei Arbeiten auf dem Feld das Feuer auf dem Jakobsberg ausgelöst.

Etwa 3,5 Hektar des Feldes sind bei Boppard abgebrannt Feuerwehr Boppard

Überhitzter Mähdräscher

In der Südwestpfalz ist ein Feld in der Nähe von Maßweiler in Flammen aufgegangen. Das Feuer auf dem etwa drei Hektar großen Feld entstand durch einen Mähdrescher, der vermutlich wegen Überhitzung in Brand geraten war.

Zuvor waren die Wehrleute der Feuerwehr Thaleischweiler-Wallhalben und weiterer Verbandsgemeinen bereits in Nünschweiler im Einsatz. Die Brandursache ist hier noch unklar.

Hitzerekord von über 40 Grad

Durch die große Hitze und Trockenheit besteht in Teilen des Landes derzeit die höchste Warnstufe für Waldbrandgefahr. Am Donnerstag war ein Hitzerekord von 40,6 in Trier gemessen worden.