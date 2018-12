Wer in den kommenden Tagen auf den Straßen unterwegs ist, muss teilweise viel Geduld mitbringen. Wer größere Staus vermeiden möchte, muss seine Reise richtig und bedacht planen.



Nach dem Reiseverkehr ist vor dem Reiseverkehr: Während die Weihnachtspendler nun wieder zu Hause sind, machen sich jetzt die Winterurlauber auf den Weg.

ADAC: Ferienverkehr erwartet

"Die Winterstausaison ist eröffnet", kündigt der ADAC an. Bis zum Jahreswechsel bleibt es nach der Prognose des Clubs in Rheinland-Pfalz ruhig. Auf den Reiserouten Richtung Alpen könne es jedoch ab dem 28. Dezember lebhafter zugehen. "Viele Weihnachtsurlauber fahren jetzt in den Skiurlaub. Einige kehren aber auch schon zurück", so der ADAC. Die Staugefahr auf den Rückreiserouten nehmen ab Neujahr und in den Tagen danach stetig zu.

"Zum Ende der Weihnachtsferien herrscht Hochbetrieb auf den Straßen", fasst Roman Breindl vom ADAC zusammen. In mehreren Bundesländern gehen diese bereits am Donnerstag, 3. Januar, zu Ende. Die Ferien in Rheinland-Pfalz enden wie in den meisten Bundesländern am Freitag, den 4. Januar.

Den Rückreiseverkehr werde man schon an diesem Tag spüren, so der ADAC. "Besonders stark wird er aber am Samstagnachmittag, 5. Januar, und Sonntagnachmittag, 6. Januar, sein." Zu den wichtigsten Straustrecken in der Region gehören (in beide Richtungen):

- die A 3 (Köln - Frankfurt - Nürnberg - Passau) sowie der Großraum Frankfurt

- die A 6 (Metz/Saarbrücken - Mannheim - Heilbronn - Nürnberg)

- die A 61 (Mönchengladbach - Koblenz - Ludwigshafen)

Dazu kommen zahlreiche weitere Staustrecken in Deutschland, die der ADAC auf seiner Webseite aufzählt.

Fernbus als Alternative zum Auto?

Und wie ist es mit dem Fernbus als Alternative? Auch Flixbus verzeichnet im Moment eine höhere Nachfrage als üblich. "Für Silvester und die Neujahrszeit gibt es rund 60 Prozent mehr Buchungen als zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres", so Sprecher David Krebs. Im Gegensatz zu den Weihnachtstagen seien vor allem touristische Ziele gefragt. "Viele Menschen verbringen den Jahreswechsel am liebsten in einer Großstadt", ist das Fazit des Sprechers. Ein besonders hohes Fahrgastaufkommen gebe es am 29./30. Dezember und am 2. Januar. Er rät wenn möglich zu Verbindungen am 31. Dezember und am 3. und 4. Januar. Zum Ende der Ferien am Wochenende 5./6. Januar gebe es erneut einen deutlichen Buchungsanstieg. Zusätzliche Busse seien im Einsatz.

Die Bahn erwartet für den 2. Januar viel Reiseverkehr picture-alliance / dpa

Bahn: Größte Nachfrage nach Neujahr

Die Bahn erwartet besonders viele Reisende am 2. Januar. Wer also warten kann oder flexibel ist, sollte möglichst an einem anderen Tag verreisen.

Die Bahn rät außerdem dazu, sich vor der Abfahrt über die Webseite oder die App darüber zu informieren, wie sehr die Züge ausgelastet sind. Besonders stark nachgefragte oder ausgebuchte Züge werden im Buchungssystem gekennzeichnet. In diesen Zügen könne eine Mitfahrt dann nicht garantiert werden. Wenn möglich solle man einen Sitzplatz reservieren oder auf andere, weniger nachgefragte Reiseverbindungen ausweichen.