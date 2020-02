per Mail teilen

Ein Ausläufer des Orkantiefs "Sabine" zieht über Rheinland-Pfalz. Die Auswirkungen auf den Verkehr und das öffentliche Leben sind deutlich spürbar. Hier die aktuellen Infos.

+++ 7:14 Uhr: Vorsicht im Berufsverkehr

Auf vielen Autobahnen in Rheinland-Pfalz besteht große Gefahr vor Aquaplaning, unter anderem auf der A6 zwischen Heilbronn und Kaiserslautern. Für Lastwagen wird es auf Brücken gefährlich. Eine Verkehrswarnung besteht aktuell für die Talbrücke Moseltal auf der A61 zwischen Ludwigshafen und Koblenz.

Liegen Störungen auf den Autobahnen vor, erfahren Sie es auf den SWR-Verkehrsseiten

+++ 7:04 Uhr: Öffentlicher Nahverkehr teilweise eingestellt

Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) kündigte in der Nacht zum Montag an, den Betrieb aller Bus- und Straßenbahnlinien am Montag bis auf Weiteres vollständig einzustellen. Betroffen davon seien auch die Schulbuslinien im Verkehrsgebiet, zu dem auch Teile von Rheinland-Pfalz gehören. Der Rhein-Main-Verkehrverbund (RMV) verweist auf geänderte Fahrpläne. Der Betrieb sei nicht eingestellt.

Die Fernverkehrszüge fallen wegen des Strumtiefst bundesweit aus SWR Dagmar Kwiatkowski

+++ 6:52 Uhr: Wichtige Informationen für Flugreise

Am Frankfurter Flughafen fallen weiterhin zahlreiche Flüge aus. Der Interkontinentalverkehr nach Frankfurt solle dagegen planmäßig laufen.

Der Frankfurt Airport informiert auf seiner Internetseite über den aktuellen Stand bei An- und Abflügen

+++ 6:35 Uhr: Dach von Haus abgedeckt

Auch in der Region hat "Sabine" Spuren hinterlassen: In Lorscheid in der Verbandsgemeinde Ruwer wurde das Dach eines Hauses abgedeckt, Dachziegel flogen auf die Straße.

Dauer 0:40 min Sturmschäden in der Region Trier Auch in der Region Trier hat der Sturm in der Nacht vereinzelt Schäden angerichtet.

+++ 6:10 Uhr: Zahlreiche Straßen bei Kaiserslautern blockiert

Größere Teile des Waldgebietes im Süden der Stadt seien bis in die Südpfalz hinein unpassierbar, hieß es von der Polizei.

In Kaiserslautern wurden bereits am Sonntagabend Bäume umgeweht. SWR

+++ 5:55 Uhr: Möglicherweise fällt die Schule aus

Der Sturm könnte auch dazu führen, dass an manchen Orten die Schule ausfällt. Darüber könnten Eltern und Schulen selbst entscheiden, teilte das rheinland-pfälzische Bildungsministerium mit. Einen generellen Schulausfall werde es nicht geben.

+++ 5:47 Uhr: Wie geht es weiter mit "Sabine"?

Laut Prognosen wird der Höhepunkt des Sturms am Montagmorgen erwartet. Es seien in den Niederungen orkanartige Böen mit einer Windstärke von bis zu 120 Kilometern pro Stunde möglich, hieß es.

+++ 5:45 Uhr: Weitgehend Stillstand

Der gesamte Regionalverkehr/S-Bahnverkehr in Rheinland-Pfalz, Saarland und Nordbaden ist bis mindestens 8:30 Uhr komplett eingestellt. Der Fernverkehr der Bahn wird bis mindestens 10 Uhr eingestellt bleiben.

Mit aktuellen Verkehrsmeldungen zum Sturmtief "Sabine" informiert die Deutsche Bahn über Störungen

+++ 5:40 Uhr: Baukran stürzt in Frankfurter Dom

In Frankfurt ist in der Nacht Teile eines Baukrans auf den Dom gefallen. Sturm "Sabine" habe einen Ausleger des Krans umgeknickt und zum Teil durch das Dach gedrückt, teilte die Polizei mit. Die Schadenshöhe ist noch unklar. Verletzt wurde niemand.

+++ 5:35 Uhr: Viele Umgestürzte Bäume in Rheinland-Pfalz

Dauer 0:34 min Sturmtief "Sabine" erreicht Rheinland-Pfalz Das Sturmtief "Sabine" hat Rheinland-Pfalz erreicht - mit ersten heftigen Orkanböen auf den Höhenlagen.

+++ 5:33 Uhr: Fußgänger von Baum lebensgefährlich verletzt

In Saarbrücken sind zwei Menschen durch einen umstürzenden Baum schwer verletzt worden, einer davon schwebt in Lebensgefahr. Die Fußgänger waren Sonntagabend auf einem Parkplatz des Klinikums Saarbrücken unterwegs, wie die Polizei mitteilte.

+++ 5:20 Uhr: Viele Straßen blockiert

Südlich von Kaiserslautern hat das Orkantief zahlreiche Bäume umstürzen lassen, manche Straßen konnten die Einsatzkräfte in der Nacht noch gar nicht erreichen, darunter Teile der Bundesstraße 48.

+++ 5:00 Uhr: Pendler müssen mit Ausfällen rechnen

Die Auswirkungen von Sturmtief "Sabine" treffen heute Morgen besonders den Regionalverkehr. Die Strecken Neustadt-Landau-Karlsruhe, Landau-Pirmasens, Kaiserslautern-Pirmasens und Saarbrücken-Pirmasens fallen aus.