Etwa jeder zehnte Rheinland-Pfälzer, der sich auf einer sogenannten Drohliste befindet, hat sich beim LKA gemeldet. Die Menschen suchten weitere Einschätzungen oder einen Rat, hieß es.

Eine Gefährdung der genannten Personen und Organisationen sei nach Einschätzung von Bundes- und Landeskriminalamt derzeit aber auszuschließen. Bei der neuen Hotline des LKA für angefeindete und bedrohte Repräsentanten des öffentlichen Lebens haben in den ersten fünf Monaten sechs Politiker angerufen und Beratung gesucht. Darunter waren ein Landrat und ein Oberbürgermeister, wie ein LKA-Sprecher sagte.

Mehr als 1.000 Namen aus Rheinland-Pfalz auf Listen

1.041 Menschen und Organisationen mit Hauptsitz in Rheinland-Pfalz fänden sich auf einer der rund 20 Listen, darunter auch einige hochrangige Politiker. Ziel sei Einschüchterung, sagte LKA-Präsident Johannes Kunz. Die meisten Listen stammten aus dem rechtsextremistischen Spektrum. Alle Betroffenen seien informiert worden - in insgesamt 678 Briefen allein in diesem Jahr.

Daten von Online-Shop gehackt

Ein großer Teil der Daten geht laut LKA-Präsident Kunz auf eine unstrukturierte 25.000 Adressen umfassende Kundenliste eines Outdoor-Online-Shops zurück, die schon vor längerer Zeit gehackt worden war. Einige Personen seien auf mehreren der etwa 20 "Drohlisten" zu finden.