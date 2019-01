per Mail teilen

Die Ablehnung des Brexit-Abkommens im britischen Unterhaus bereitet auch in Rheinland-Pfalz große Sorge. Die Grünen warnen vor fatalen Folgen. Der Unternehmerverband hält das Votum für "katastrophal".

Die Landesvorsitzende der Grünen, Jutta Paulus, kritisierte das Nein des britischen Unterhauses zum Brexit-Abkommen mit der EU scharf. Hiermit werde "dem Chaos leider Tür und Tor geöffnet".

Güter wie Lebensmittel oder Arzneimittel könnten auf der Insel knapp werden. Die britische Regierung dürfe es nicht zu einem unkontrollierten, harten Brexit kommen lassen. Sie hoffe auf die Besinnung aller. Allerdings hält Paulus die Chancen für ein weiteres Abkommen oder einen geregelten EU-Austritt der Briten für gering.

Insgesamt bedaure sie sehr den Verlust der Briten in der Europäischen Union, so Paulus. "Großbritannien hat eine lange demokratische Tradition in Europa und war ein wichtiger Vorkämpfer für Bürgerrechte schon seit dem Habeas-Corpus-Act."

Wichtiger Exportmarkt für Rheinland-Pfalz

Ein ungeregelter Brexit könnte auch Folgen für die Wirtschaft in Rheinland-Pfalz haben. Großbritannien ist immerhin der viertwichtigste Exportmarkt für die Unternehmen zwischen Westerwald und Pfalz.

Die Landesvereinigung der Unternehmerverbände (LVU) Rheinland-Pfalz bezeichnete die Ablehnung des Brexit-Abkommens als "katastrophal für Europa, Deutschland und vor allem Großbritannien". Das Ergebnis zeuge von Verantwortungslosigkeit, Zukunftsvergessenheit und Geschichtsvergessenheit, kritisierte LVU-Präsident Gerhard Braun am Mittwoch.

Braun warnt vor "Dexit"-Gedankenspielen

"Gleichzeitig sollte das Trauerspiel in und um Großbritannien all jenen bei uns eine Mahnung sein, die Gedankenspiele über einen 'Dexit' betreiben", sagte Braun weiter. Die AfD hatte jüngst ihr Programm für die Europawahl beschlossen. Darin hält die Partei Deutschlands Austritt aus der EU ("Dexit") für unausweichlich, falls sich die Europäische Union in absehbarer Zeit nicht radikal ändert.