Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat sich gegen Ursula von der Leyen als EU-Kommissionspräsidentin ausgesprochen. Der Vorschlag führe die Demokratisierung "ad absurdum".

"Die SPD möchte die Demokratie in Europa stärken. Damit zusammen hängt auch das Prinzip der Spitzenkandidaten. Das ist leider nicht erfüllt bei dem Vorschlag", sagte die kommissarische SPD-Vorsitzende am Dienstag in Berlin.

"Deshalb haben wir uns leider nicht im Stande gefühlt dem zuzustimmen. Das europäische Parlament hat jetzt als nächstes das Wort."

SPD: Demokratisierung "ad absurdum"

Mit Frans Timmermanns, Manfred Weber und Margrethe Vestager seien drei veritable Kandidaten bei der Europawahl angetreten, um die EU-Kommission künftig zu führen, hatte Dreyer in einer Stellungnahme gemeinsam mit Thorsten Schäfer-Gümbel und Manuela Schwesig, den weiteren kommissarischen Vorsitzenden, am Dienstagabend mitgeteilt.

"Dass nun keiner dieser drei Politiker zum Zuge kommen soll, sondern stattdessen jemand, der überhaupt nicht zur Wahl gestanden hat, kann nicht überzeugen. Damit würde der Versuch, die Europäische Union zu demokratisieren, ad absurdum geführt", so Dreyer.

Erste Frau an der Spitze der EU-Kommission

Am Dienstag hatte EU-Ratschef Donald Tusk Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen als neue EU-Kommissionspräsidentin vorgeschlagen. Die EU-Staats- und Regierungschefs nominierten die CDU-Politikerin am Dienstag bei ihrem Sondergipfel in Brüssel offiziell. Allerdings ist ungewiss, ob von der Leyen die nötige Mehrheit im Europaparlament bekäme.

Von der Leyen könnte, wenn sie denn vom Parlament bestätigt wird, die erste Frau an der Spitze der EU-Kommission werden. Erstmals seit mehr als 60 Jahren könnte Deutschland den mächtigen Brüsseler Posten besetzen. Ihre Nominierung ist eine große Überraschung nach wochenlangem Postenstreit seit der Europawahl.

Auch Grüne kritisieren Vorschlag

Auch die Trierer SPD-Politikerin Katarina Barley hat die Nominierung heftig kritisiert. "Es ist nicht das Versprechen, das den Bürgerinnen und Bürgern vor der Wahl gegeben wurde", sagte die frühere Justizministerin und jetzige EU-Abgeordnete am Mittwoch im ZDF-"Morgenmagazin".

Die Grünen-Europaabgeordnete Ska Keller lehnt den Vorschlag ebenfalls ab. "Aus unserer Sicht kann das nicht angehen, dass das Parlament sich einfach jemand vor die Nase setzen lässt", sagt sie im ZDF.