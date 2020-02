Der Ludwigshafener Rapper Apache 207 ist momentan mit sechs Singles in den deutschen Musikcharts vertreten. Sein Song "Roller" wurde bei Spotify mehr als 500 Millionen Mal angehört und seine Konzerte waren in kürzester Zeit ausverkauft. Aber wer ist der erfolgreiche Pfälzer?

Über Apache 207 ist nicht viel bekannt. Er hält sich, was sein Privatleben angeht, in der Öffentlichkeit bedeckt. Laut "Wikipedia" ist der Rapper mit dem schulterlangen Haar und der dunklen Sonnenbrille 22 Jahre alt, im Stadtteil Gartenstadt in Ludwigshafen aufgewachsen, heißt mit bürgerlichen Namen Volkan Yaman und ist Rapper und Sänger mit türkischen Wurzeln. Was da nicht steht: Apache 207 gibt keine Interviews. Was das Ganze nicht weniger spannend macht. Wir haben mit Oliver Stendke, Musikredakteur beim SWR-Jugendradiosender DASDING, über den Mega-Hype um Apache 207 gesprochen.

SWR Aktuell: Warum ist Apache 207 so erfolgreich?

Oliver Stendke: Bei Apache 207 ist es das Gesamtkonzept. Egal wie gut du rappen oder singen kannst, es geht in der deutschen Szene immer mehr um Charakterköpfe und ein Alleinstellungsmerkmal. Sein ausgefallener Hipster-Trash-80er-Look, der so gar nicht zu einem Typen aus Ludwigshafen-Gartenstadt zu passen scheint. Die grandios lustigen Videos, in denen er Boygroup-Tänze macht und immer irgendwann anfängt zu rennen. Das alles kriegt er hin, ohne dabei seine "Street Credibility" einzubüßen. Der Typ ist einfach ein Original.

SWR Aktuell: Was macht die Musik im Gegensatz zu anderen Deutschrap-Künstlern so besonders?

Oliver Stendke: Apache hat ein gutes Gespür für Beats. Egal von welchem Producer sie kommen, sie passen perfekt zu ihm. Das Besondere an diesen Beats sind die Retro-Referenzen an 80er-Pop und 90er-Freestyle. Gleichzeitig kann man ihn auch auf Afro-Trap Beats rappen und singen hören. Gemeinsam haben alle drei Stilrichtungen, dass sie über 120 BPM (Beats pro Minute) schnell sind (House-Geschwindigkeit). Das geht traditionell gut ins deutsche Ohr, den Erfolg kann man in den Charts sehen. Das ist aber noch nicht alles. Auf diese Beats kreiert Apache dann Ohrwurm-Refrains, glänzt mit technisch sauberem Rap oder macht am besten gleich beides – immer mit einem Augenzwinkern und Straßen-Attitüde. Das beste Beispiel ist sein Song "Roller". Während die meisten anderen Rapper über Luxus-Autos rappen, singt Apache 207 einfach mal über seine Roller-Gang. Das ist auch einfach ein Stück lebensnaher für seine Fans und gleichzeitig total ungewöhnlich.

"Brudi, ich muss los, wenn die Roller wieder schrei'n. Reden mir von Koks und von Messerstecherei'n. Doch sie müssen los, wenn unsre Roller wieder schrei'n." Zitat aus dem Song "Roller" von Apache 207

SWR Aktuell: Apache 207 steht seit Juni 2019 bei der Plattenfirma von Bausa, einem ebenfalls sehr bekannten Deutschrap-Künstler, unter Vertrag. Inwiefern hat das seinen Erfolg geprägt?

Oliver Stendke: Ich glaube, Bausa hatte einfach nur Glück, dass er Apache 207 am Ende bekommen hat, wobei ich nicht sicher sagen kann, ob die beiden sich auch privat kannten. Nach den ersten Videos und dem Youtube-Hype wollten sich jedenfalls alle Labels in Deutschland den Jungen aus Ludwigshafen ins Team holen, nehme ich an. Und bei den letzten Bausa-Konzerten, bei denen Apache als Support dabei war, hatte ich eher das Gefühl, dass die Leute in erster Linie wegen Apache gekommen waren.

SWR Aktuell: Das bedeutet, Apache 207 hat gute Kontakte in der Musikbranche?

Oliver Stendke: Apache hat bestimmt einige gute Freunde in der Szene, vor allem aber wird er einige Buhler um sich haben, die ein Stück vom Erfolg des Sonderlings mitnehmen wollen. Andererseits merkt man bei Songs wie "2002", den er zusammen mit dem im Musikbusiness erfahreneren Rapper Sido herausgebracht hat, dass Apache sich auch Unterstützung holt. Auch der krasse Erfolg seiner bisherigen Konzerte scheint Apache selbst teils leicht zu überfordern, wenn man ihn mit großen Augen auf der Bühne sieht.

SWR Aktuell: Die Single "Roller" war im August 2019 sein endgültiger Durchbruch. Seine Texte sind teils umstritten, teils wirken sie selbstironisch.

Oliver Stendke: Wie gesagt, bei Apache ist immer ein Augenzwinkern dabei. Grundsätzlich ist Rap und vor allem Straßen-Rap eine Kunstform, die traditionell mit Sexismus, stark maskulinen Profilierungen und Narzissmus einhergeht. Die Diskussion darüber ist auch schon so alt wie die Pyramiden. Kann man mögen - oder halt nicht. Und da verhält sich Apache 207 im Vergleich zu anderen Rappern eigentlich recht gediegen.

Bin um 10 bei dir 🌹 apache_207, Instagram , 21.5.2019, 20:26 Uhr

SWR Aktuell: Apache 207 gibt keine Interviews. Ist das Teil seiner Strategie oder will er damit sein Privatleben schützen?

Oliver Stendke: Ich kann bei dieser Frage nur mutmaßen, aber gut möglich, dass Apache sich bewusst zurückhält, um erstmal mysteriös zu bleiben. Übrigens hat man ihn auch auf Instagram noch nie selbst ein Wort sagen hören. Das lässt darauf schließen, dass sein Schweigen im echten Leben zu seinem Plan gehört.

SWR Aktuell: In seinen Texten geht es auch oft um seine Heimat Ludwigshafen.

Oliver Stendke: Apache 207 hält jedenfalls die Fahne für seine Heimat hoch, das sieht man auch in den Videos. Aber was wäre er für ein Rapper und Sänger, wenn er nicht seine Hood repräsentieren würde.

Die Fragen stellte Nadine Luft