24 Stunden "Rad am Ring"

Auf dem Nürburgring in der Eifel fuhren an diesem Wochenende mal keine Rennwagen. Die Strecke gehörte diesmal ganz den Radrennfahrern. Bei "Rad am Ring" gab es insgesamt 22 Wettbewerbe für Profis, aber auch für Hobbyfahrer.