Knastverlängerung für "Hells Angel"

Ein Mitglied der "Hells Angels" sitzt im Gefängnis in Wittlich, weil er einen anderen Rocker getötet hat. Dort griff er einen JVA-Beamten an und bedrohte ihn. In Trier stand der Rocker deshalb nun erneut vor Gericht - nun verlängert sich seine Haft.