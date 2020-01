Die Protestbewegung "Fridays for Future" plant heute in Mainz eine der größten Demonstrationen in der Geschichte der Stadt: Bis zu 10.000 Teilnehmer werden in der Innenstadt erwartet.

Gruppen aus Hessen, Rheinland-Pfalz, dem Saarland sowie vereinzelt auch aus anderen Bundesländern werden nach Angaben der Veranstalter erwartet. Wegen der guten Erreichbarkeit aus den drei beteiligten Bundesländern sei Mainz ausgewählt worden. Um 12 Uhr treffen sich die Teilnehmer für eine Kundgebung auf dem Mainzer Gutenbergplatz.

Dauer 1:18 min Sendezeit 16:00 Uhr Sender SWR Fernsehen RP "Fridays for Future" längst Mehrgenerationen-Protest in Rheinland-Pfalz Drei Tage vor der Weltklimakonferenz in Madrid waren in mehr als 20 rheinland-pfälzische Städten Proteste geplant. Aktionen für eine konsequentere Klima- und Umweltschutzpolitik gab es unter anderem in Simmern, Koblenz, Zweibrücken, Mainz und Saarburg. Video herunterladen (3 MB | MP4)

Geplant ist ab 13 Uhr ein Demonstrationszug durch die Innenstadt: über die Quintinstraße, Rheinstraße, Peter-Altmeyer-Allee, Kaiserstraße, Alicenplatz, Binger Straße, Münsterplatz, Große Bleiche, Große Langgasse, Ludwigstraße und dann zurück auf den Gutenbergplatz.

Ein Jahr "Fridays for Future"

Unter dem Motto #DieUhrTickt sollen sowohl die Folgen des Klimawandels für die weltweiten Fluchtbewegungen als auch die in Australien wütenden Buschfeuer thematisiert werden. Viele Menschen hätten noch immer nicht verstanden, "was Klimawandel und Flucht miteinander zu tun haben", sagte Maurice Conrad, Initiator der "Fridays for Future"-Bewegung in Mainz am Mittwoch.

Die Großdemonstration in Mainz findet am ersten Jahrestag seit Beginn der Protestbewegung statt. Conrad zieht ein gemischtes Fazit: "Wir haben es geschafft, unglaublich viele Menschen zu mobilisieren. Was wir nicht geschafft haben, ist diese Mobilisierung in politische Handlungen umzusetzen."

Schulen machen früher Schluss

Einige Schulen in Mainz geben ihren Schülern früher frei. Man wolle verhindern, dass die Kinder in die Demonstrationen hineingeraten: Vor allem den jüngeren Schülern sei das nicht zuzumuten, heißt es beispielsweise von der Martinusschule in der Weißliliengasse. Man habe es den Eltern der Schüler der Klassenstufen 1 bis 6 freigestellt, ob ihre Kinder nach der vierten Stunde nach Hause gehen oder in der Schule bleiben möchten. Weiterführende Schulen wie beispielsweise Willigis, Maria-Ward und Frauenlob verfahren genauso.

Traktordemo in Rheinhessen

Die Mainzer Polizei versuche alles, den Demonstrationszug von der heute ebenfalls angekündigten Traktordemo zu trennen, damit sich Staus in der Mainzer Innenstadt in Grenzen halte, sagte ein Sprecher dem SWR. 2.000 Landwirte wollen durch Rheinhessen eine Traktorenkette bilden.