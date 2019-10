Beim Insektenschutz-Programm des Bundes sollen die Länder stärker eingebunden werden. Darauf dringt die rheinland-pfälzische Umweltministerin Ulrike Höfken (Grüne).

Der Bund will jährlich 100 Millionen Euro für den Insektenschutz bereitstellen, davon 50 Millionen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes (GAK).

Höfken kritisierte, dass das Bundeskabinett das Insektenschutzprogramm im September ohne vorherige Abstimmung mit den Ländern verabschiedet habe. Man begrüße die Ziele des Programms und gehe davon aus, "dass die notwendige Beteiligung der Länder zeitnah nachgeholt wird", sagte Höfken in ihrer Antwort auf eine Landtagsanfrage der Grünen-Fraktion.

Allerdings stehe noch nicht fest, für welche konkreten Maßnahmen die Mittel verwendet werden könnten, da wünsche man sich genauere Informationen. Um die Mittel nutzen zu können, müssten die Länder nach dem dafür üblichen Verfahren eine Kofinanzierung von 30 Millionen Euro bereitstellen, so Höfken weiter. Das Programm liefere erste Ansätze - die in Rheinland-Pfalz aber teilweise schon seit Jahren umgesetzt würden.

Streuobstwiesen im Mittelrhein, Moorflächen im Hunsrück

In der Umsetzung der Strategie zur Sicherung der Artenvielfalt in Rheinland-Pfalz bemüht sich das Land um den Schutz für eine Vielzahl von Tier- und Pflanzenarten. Als Beispiele nannte das Umweltministerium Streuobstwiesen im Mittelrheintal, Moorflächen im Hunsrück und Bachufer, etwa an der Selz und am Simmerbach. "Durch Renaturierung und Neuanlage von Kleinstgewässern können eine Vielzahl an Insekten an unterschiedlichen Punkten ihrer Biologie gefördert werden."

Bei der anstehenden Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) sei die an ökologischen Grundsätzen ausgerichtete Veränderung der Rahmensetzung von zentraler Bedeutung für den Artenschutz. Auch die Förderung des ökologischen Landbaus in Rheinland-Pfalz diene dem Insektenschutz.

Schmetterlinge besonders gefährdet

Mit Hinweis auf die Roten Listen bedrohter Arten erklärte Höfken, es gebe keine Insektengruppe, die nicht gefährdet sei. Stark betroffen seien Schmetterlinge und Hautflügler, da sie unter fehlenden Futter- und Nektarpflanzen litten. Auch bei Wanzen und Käfern gebe es viele gefährdete Arten. Etwas besser bestellt sei es um die Libellen: Als ungefährdet gelten 45 von 69 Arten in Rheinland-Pfalz. 1992 waren es nur 11 von damals 64 erfassten Arten.