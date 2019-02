per Mail teilen

"Nah bei de Leut" war Kurt Beck als Ministerpräsident: Mehr als 18 Jahre führte er Rheinland-Pfalz. Am Ende seiner Amtszeit standen die Nürburgring-Affäre und seine angeschlagene Gesundheit. Jetzt wird Beck 70, aber ein Ruhestand ist nicht in Sicht.

Der frühere SPD-Vorsitzende arbeitet noch immer 60 bis 70 Stunden pro Woche. Als Chef der Friedrich-Ebert-Stiftung pendelt Beck zwischen seinem südpfälzischen Heimatort Steinfeld, Mainz, Bonn und Berlin. Der Vorstandsvorsitz der Stiftung "ist zwar ein Ehrenamt, aber in der Praxis eigentlich ein Fulltime-Job", sagt Beck.

"Ich bin dankbar dafür, dass ich nach schweren gesundheitlichen Rückschlägen, die ich hatte, wieder mit zwei Beinen auf der Erde stehen kann", sagt Beck heute. Seinen Schlaganfall habe er überwunden.

Dauer 14:10 min "Mit dem Begriff Macht habe ich nichts anfangen können" Mehr als 18 Jahre war Kurt Beck rheinland-pfälzischer Ministerpräsident.Zu seinem 70. Geburtstag haben wir mit ihm über politische Erfolge und persönliche Enttäuschungen gesprochen.

Dazu beschäftigten den ehemaligen Ministerpräsidenten noch eine Reihe anderer Ehrenämter, etwa bei der Fritz-Walter-Stiftung, die sportliche Jugendarbeit und die Integration junger Menschen in die Gesellschaft fördert. Seit knapp drei Monaten ist Beck zudem Vorsitzender des Kuratoriums der Europäischen Stiftung Kaiserdom zu Speyer.

Steile politische Karriere

Mehr als 18 Jahre war der Südpfälzer Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz - noch länger hatte dieses Amt nur der CDU-Politiker Peter Altmeier inne. Beck, Sohn eines Maurers und gelernter Elektromechaniker, legte eine steile Karriere hin. Aber auch der politische Abstieg war steil, das Ende seiner Amtszeit als Ministerpräsident kam überraschend schnell.

Im Mai 2012 kamen Spekulationen auf, Beck nehme bald den Hut. Doch der Landeschef stellte klar: Er will bis zur Landtagswahl 2016 im Amt bleiben - wenn seine Gesundheit es zulässt. Wenige Monate später waren es eben jene Probleme mit der Bauchspeicheldrüse, die ihn nach eigenen Worten doch zum Rücktritt zwangen. Am 16. Januar 2013 übergab er die Regierungsgeschäfte an die damalige Sozialministerin Malu Dreyer (SPD).

Zugesetzt hatte Beck zuletzt vor allem die permanent köchelnde Nürburgring-Affäre. Das 330 Millionen Euro teure Freizeitzentrum an der legendären Rennstrecke fiel den Steuerzahlern zur Last, obwohl Beck immer das Gegenteil versprochen hatte. Die CDU-Opposition stellte im Herbst 2012 im Landtag einen Misstrauensantrag, den Beck aber dank der Geschlossenheit der rot-grünen Regierungsfraktionen überstand.

Populärer und bekannt

Aber auch der spektakuläre Abgang änderte nichts daran, dass kaum ein anderer Politiker in Rheinland-Pfalz so populär war wie Kurt Beck. Im Land kannten ihn phasenweise sage und schreibe 99 Prozent der Rheinland-Pfälzer. Dabei ist Beck eher ein unauffälliger Typ: Igel-Haarschnitt, grau melierter Vollbart, dezente Garderobe - meist weißes Hemd, Krawatte und dunkle Anzüge. Auch gilt er nicht als brillianter Rhetoriker.

Becks Erfolg lag und liegt in seiner Bodenständigkeit. Aufgewachsen in einfachen Verhältnissen entfalteten sich die Talente des gelernten Elektromechanikers im Umgang mit den Bürgern zum Beispiel bei Volksfesten und Fastnachtsveranstaltungen. Dort war er "nah bei de Leut" - genauso wie in seiner Bürgersprechstunde, die er regelmäßig in seinem Privathaus abhielt.

Immer gern im Gespräch "mit de Leut" - Kurt Beck dpa Bildfunk

Ein Roter regiert das "schwarze" Land 18 Jahre lang

Dazu hatte Kurt Beck einen sicheren Instinkt für Themen, die im strukturell konservativen Rheinland-Pfalz gut ankamen und ihn bei Wahlen unbesiegbar machten: beitragsfreie Kindergärten für alle, keine Studiengebühren und flächendeckende Ganztagsschulen waren nur einige davon. Dass viele soziale Wohltaten auf Pump finanziert waren und der Landeshaushalt unter einer großen Schuldenlast ächzte, kritisierte nicht nur die Opposition, sondern immer wieder auch der Landesrechnungshof.

Bitterer Ausflug in die Bundespolitik

2006 war der Höhepunkt in Becks Karriere: Mit 45,6 Prozent holte er bei der Landtagswahl im April die absolute Mehrheit für die SPD und konnte ohne Koalitionspartner regieren. In Rheinland-Pfalz war aus Kurt Beck längst "König Kurt" geworden. Einen Monat später wurde er zum Bundesvorsitzenden der SPD gewählt. Zwei Jahre danach folgte jedoch eine bittere Niederlage: Am 7. September 2008 trat Beck zermürbt von parteiinternen Intrigen als SPD-Bundesvorsitzender zurück.

Privat ist Beck seit 1968 mit der gelernten Friseurin Roswitha Starck verheiratet. Gemeinsam haben sie einen Sohn. In seiner Freizeit besucht der Fußball-Fan Kurt Beck gerne Spiele seines Lieblingsvereins 1. FC Kaiserslautern.