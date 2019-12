Lebende und Tote, Fahrzeuge und Tresore - Profitaucher retten und bergen in Rheinland-Pfalz viel aus Flüssen und Seen. Taucher von Polizei, Feuerwehr und Kampfmittelräumdienst erzählen von ihren Jobs.

Es ist bitterkalt an diesem Tag. Minus drei Grad. Florian Trumm und Alexander Hagenhoff steigen beim pfälzischen Wörth in den dunklen Rhein. Sie sind Polizeitaucher. Nur sieben gibt es davon in Rheinland-Pfalz. Gruppenführer Karlheinz Trumm sagt: "Nach einer gewissen Zeit frieren wir auf jeden Fall im Winter." Plus fünf Grad hat der Rhein hier an diesem Tag.

"Taucher haben zehn Augen: ihre Finger" Polizeitaucher Karlheinz Trumm

Die zwei Taucher wollen ein schon vor etwa zwei Jahrzehnten versunkenes Auto aus dem Fluss bergen. Die Gegend ist abgelegen - es geht wohl um das Fluchtfahrzeug einer Straftat, wie Karlheinz Trumm berichtet. Der einstige Halter sei unbekannt. Die Sicht unter Wasser ist schlecht. Die Polizisten in schwarzen Taucheranzügen ertasten das Auto mit den Händen. "Taucher haben zehn Augen: ihre Finger", sagt Karlheinz Trumm.

Besondere Polizisten

Straftaten mitaufklären, Tresore und Autos aus der Tiefe holen, Leichen finden, bei Staatsbesuchen mit Schifffahrten sicherstellen, dass keine Sprengkörper im Wasser lauern - all dies gehört zu den Aufgaben dieser besonderen Polizisten. Angesiedelt sind sie beim Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik (PP ELT) in Mainz. Innenmnister Roger Lewentz (SPD) nennt die Arbeit der Taucher "eminent wichtig" fürs Land, weil es hier viele Flüsse und Gewässer gibt.

Sprengkörper im Wasser finden

Auch andere Organisationen gehen ins tiefe Wasser, allen voran die Feuerwehr mit insgesamt rund 135 Tauchern an sieben Standorten in Rheinland-Pfalz. Der Leiter Tauchdienst der Feuerwehr- und Katastrophenschutzschule des Landes in Koblenz, Josef Helpenstein, sagt: "Die Tauchereinheiten sind an 365 Tagen im Jahr 24 Stunden lang in der Lage, jederzeit einen Taucher ins Wasser zu bringen." Für die Entschärfung, Sprengung und Bergung von Fundmunition unter Wasser sind zwei Taucher des Kampfmittelräumdienstes Rheinland-Pfalz zuständig.

Auch Hilfsorganisationen wie das Deutsche Rote Kreuz, die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) und die Johanniter-Unfall-Hilfe sowie das Technisches Hilfswerk (THW) haben laut Helpenstein eigene Taucher.

Taucher der Berufsfeuerwehr Heidelberg trainieren im Tauchturm der Feuerwehr- und Katastrophenschutzschule in Koblenz dpa Bildfunk picture alliance/Thomas Frey/dpa

Kampf gegen die Strömung

Das versunkene Auto bei Wörth haben Polizisten beim extremen Rhein-Niedrigwasser 2018 vom Hubschrauber aus entdeckt, wie Gruppenführer Karlheinz Trumm berichtet. Voller Sand und Steine steckt es im Flussgrund. Mit Pickel und Schaufel legen Florian Trumm und Alexander Hagenhoff das verrostete Fahrzeug frei. Der Pegelstand des Rheins ist deutlich höher als im Dürresommer 2018, die Arbeit unter Wasser gestaltet sich mühsam. Wenigstens ist die Strömung hier nicht sehr stark - auch damit haben Polizei- und Feuerwehrtaucher öfters zu kämpfen.

Mit Telefonleinen zu ihren Mikrofonen und Kopfhörern sind Florian Trumm und Alexander Hagenhoff mit ihren Kollegen am Ufer verbunden. Für Notfälle hält sich dort ein Sicherungstaucher bereit.

Polizeitaucher übergeben bei der Bergung eines versunkenen Autowracks aus dem Rhein eine Druckluftflasche dpa Bildfunk picture alliance/Thomas Frey/dpa

Wasserleichen aufspüren

Nicht jeder Polizist will Taucher werden. Der Job ist nicht leicht - und die psychische Belastung kann hoch sein, etwa im Extremfall bei der Suche nach einer Kinderwasserleiche. "Die Kollegen, die viel reden, werden da auf einmal still, und die stillen Kollegen reden plötzlich viel", erklärt Karlheinz Trumm. Zehn Wochen dauert die Ausbildung von Polizeitauchern mit vielen Theoriestunden sowie Praxis im Schwimmbad, in Gewässern und im Tauchturm der Koblenzer Feuerwehr- und Katastrophenschutzschule. Auch danach steigt noch mancher aus.

Florian Trumm ist dabei geblieben. Seine Motivation? "Tauchen ist sehr spannend. Ich trage zur Lösung von Fällen bei. Und jeder Tag unter Wasser ist anders", sagt er. Sein Vater Karlheinz Trumm ergänzt: "Mich fasziniert auch, dass ich an Stellen im Wasser komme, wo vorher vielleicht noch nie ein Mensch gewesen ist."

Feuerwehrtaucher wie diese aus Heidelberg sind vor allem Rettungstaucher dpa Bildfunk picture alliance/Thomas Frey/dpa

Feuerwehrtaucher helfen bei Schiffshavarien

Feuerwehrtaucher sind vor allem Rettungstaucher. Wenn jemand zu ertrinken droht oder ein Auto ins Wasser gerät, werden sie alarmiert. Auch bei Schiffshavarien kommen sie zum Einsatz, beispielsweise beim gekenterten Säuretanker "Waldhof" 2011 beim Loreley-Felsen mit zwei toten Besatzungsmitgliedern, wie Josef Helpenstein von der Feuerwehr- und Katastrophenschutzschule berichtet.

Beim Training im Tauchturm der Feuerwehr- und Katastrophenschutzschule in Koblenz ist auch Zeit für Späßchen dpa Bildfunk picture alliance/Thomas Frey/dpa

Bombenentschärfer unter Wasser

Taucher, die Bomben entschärfen können, gibt es nicht überall in Deutschland. Marco Ofenstein vom Kampfmittelräumdienst Rheinland-Pfalz hat daher schon in anderen Bundesländern ausgeholfen. Der Kolonnenführer sprengt auch unter Wasser - etwa 2018 viele Flakpatronen aus dem Zweiten Weltkrieg im Mainzer Winterhafen, die im Rhein-Niedrigwasser aufgetaucht waren. "Mir macht das Spaß", sagt Ofenstein. "Man wächst mit seinen Herausforderungen." Zehn bis 15 Taucheinsätze habe er pro Jahr.

Dauer 2:25 min Sprengung von 120 Flakpatronen in Mainz 120 Flakpatronen aus dem Zweiten Weltkrieg sind durch das Niedrigwasser am Rheinufer gefunden worden. Der Kampfmittelräumdienst entschied, sie durch Einzelsprengungen unter Wasser unschädlich zu machen. Video herunterladen (5,9 MB | MP4)

Auch etwas Umweltschutz ist Teil des Jobs

Polizeitaucher betätigen sich mitunter auch als Umweltschützer und fischen alte Autoreifen, Einkaufswagen und Autobatterien aus dem Rhein. Der Leiter der Technischen Einsatzeinheit im PP ELT, Jörg Kronauer, sagt: "Diese Taucherintensivwochen dienen gleichzeitig der Sauberkeit im Fluss und dem Training von Sicherheit."

Polizeitaucher bergen bei Wörth ein versunkenes Autowrack aus dem Rhein. dpa Bildfunk picture alliance/Thomas Frey/dpa

Bei Wörth bringen die Polizeitaucher Florian Trumm und Alexander Hagenhoff am versunkenen Auto einen Hebesack an. Vom Ufer aus füllen ihn Kollegen über einen Schlauch mit dem Inhalt einer Pressluftflasche. So bekommt das Auto Auftrieb. Die Polizisten haben es mit Ketten und Tauen mit der Seilwinde eines Unimogs verbunden. Langsam zieht dieser das versunkene Fahrzeug wieder ans trockene Ufer - nach rund zwei Jahrzehnten am Flussgrund.