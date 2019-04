per Mail teilen

Überhöhte Geschwindigkeit ist die häufigste Unfallursache. Um das Bewusstsein der Autofahrer dafür zu schärfen, findet am 3. April wieder der Speedmarathon in Rheinland-Pfalz statt.

Vielen Fahrern ist gar nicht bewusst, dass die Geschwindigkeit eine entscheidende Rolle bei der Schwere der Unfälle spielt. Laut der Unfallstatistik des Innenministeriums sind im vergangenen Jahr 166 Menschen auf rheinland-pfälzischen Straßen getötet worden.

Geschwindigkeitsüberschreitungen von mehr als 30 Kilometern pro Stunde innerorts sind laut Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz keine Seltenheit. Auf Autobahnen seien es oftmals sogar mehr als 50 Kilometer pro Stunde.

Polizei setzt Laserpistolen und mobile Blitzer ein

Die Verkehrskontrollaktion beginnt am Mittwoch, den 3. April um 0:00 Uhr und dauert insgesamt 24 Stunden. In der Zeit kann es bei Überschreiten der vorgegebenen Geschwindigkeit also häufiger blitzen als sonst. Die Polizei ist mit Laser-Pistolen und mobilen Blitzeranlagen unterwegs.

Im Verantwortungsbereich des Polizeipräsidiums Mainz wird es am Mittwoch beispielsweise neun Kontrollstellen geben. Anders als beim Blitzmarathon werden die Stellen im Vorfeld nicht veröffentlicht.

2018 durften 78 Lkw und zwei Busse nicht mehr weiterfahren

Im vergangenen Jahr wurden in Rheinland-Pfalz 1.109 Fahrzeuge kontrolliert , davon 995 Lkw und 114 Busse. Von den insgesamt 417 beanstandeten Fällen durften 78 Lkw und zwei Busse die Fahrt nicht weiter fortsetzen. 26 europäische Länder beteiligen sich am Speedmarathon.

In Deutschland sind neben Rheinland-Pfalz auch die Bundesländer Baden-Württemberg, Hessen, Brandenburg, Bayern, Bremen, Hamburg, Sachsen-Anhalt und Thüringen bei der Kontrollaktion dabei. Der Speedmarathon ist Teil der TISPOL-Kontrollwoche "Geschwindigkeit", die vom 1. bis 7. April 2019 stattfindet. TISPOL steht für European Treffic Police Network.