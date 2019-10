Vermutlich rechtsextreme Tat: Polizei wacht vor Synagogen

In Halle (Saale) hat ein Mann vor einer Synagoge zwei Menschen am jüdischen Feiertag Jom Kippur erschossen. Die Ermittler gehen von einem rechtsextremen Hintergrund aus. Die rheinland-pfälzische Polizei hat deshalb ihre Präsenz an jüdischen Einrichtungen und Synagogen im Land erhöht.