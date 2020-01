Zentrale Notruf-Annahme soll Polizeieinsätze effizienter machen

Die Arbeit der Polizei in Rheinland-Pfalz soll künftig effizienter koordiniert werden. Dafür sollen - wie in Mainz schon üblich - Notrufe ab 2025 im ganzen Land nur noch zentral in den Polizeipräsidien eingehen und nicht in den kleineren Dienststellen.