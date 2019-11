Ein Feuer in einem Betrieb in Pirmasens hat erheblichen Sachschaden angerichtet. Wie die Polizei mitteilte, kam es am Samstagnachmittag erst zu einer Verpuffung, wenig später stand das Dach der Produktionshalle in Brand. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen im sechsstelligen Bereich. Zur Brandursache sagten die Behörden zunächst nichts.