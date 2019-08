per Mail teilen

Eine Photovoltaikanlage auf dem Dach - das sollte sich doch gerade angesichts solch sonniger Sommer wie diesem wirklich lohnen. Doch ist Kaufen oder Mieten der richtige Weg?

Die Photovoltaikanlage als Eigentum bedeutet nach heutigem Stand den größten Gewinn, aber mit Planung, Installation, Betrieb, Wartung und Verwaltungsaufgaben auch viel Aufwand.

Wer darauf keine Lust hat oder nicht genügend Geld, kann die Anlage auch für einen monatlichen Betrag mieten. Wie beim Auto-Leasing - dann kümmert sich bestenfalls der Hersteller um alles.

Mit solchen Rundum-sorglos-Paketen und kostengünstigen Modellen werben Anbieter von Miet-Photovoltaikanlagen derzeit um Kunden. Die Vertragsdetails sollten jedoch genau studiert werden, denn am Ende spart der Kunde oft doch nicht so viel wie er eigentlich gedacht hatte, warnt die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz.

Verbraucherzentrale: Anbieter rechnen zu optimistisch

Die Anbieter rechneten beispielsweise bei Eigenverbrauchsquote und Strompreissteigerungen oft zu optimistisch, sagt der Mainzer Verbraucherschützer Hans Weinreuter. Strompreissteigerungen von drei Prozent seien aktuell eher unrealistisch. Der Gewinn bei der Stromeinspeisung ins Verbrauchernetz sei daher auf lange Sicht oft geringer als erwartet.

Dauer 3:00 min Solaranlage kaufen oder mieten? Solaranlage kaufen oder mieten?

Auch beim Mietzins lohne eine genaue Prüfung: Deutlich wird das an einem Vertrag für eine gemietete Photovoltaikanlage, den die Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein kürzlich geprüft hat. Darin war eine Laufzeit von 25 Jahren festgeschrieben - mit umgerechnet 10,61 Prozent Zinsen pro Jahr. Eine Anlage im Wert von 6.600 Euro koste den Kunden am Ende somit mehr als 18.000 Euro. Zudem bleibt sie im Besitz des Betreibers und wird am Ende wieder abgebaut.

Zum Vergleich rechnet die Verbraucherzentrale vor: Mit einem Kredit aus dem Förderprogramm der KfW-Bank ließe sich dieselbe Anlage beispielsweise mit 2,05 Prozent Zinsen pro Jahr vollständig finanzieren - und die Anlage gehört anschließend dem Kunden.

Arbeitsaufwand eine entscheidende Rolle

Bei der Wirtschaftlichkeitsrechnung spielt auch der eigene Arbeitsaufwand eine entscheidende Rolle. "Übernimmt zum Beispiel der Betreiber auch die Wartung, die Instandhaltung, die Versicherung? Oder muss ich mich darum selbst kümmern?", so Weinreuter.

Verwaltungsaufgaben wie Abrechnungen mit dem Energieversorger und zusätzlicher Aufwand bei der Steuererklärung müssten auch bei Mietanlagen ohnehin immer vom Käufer erbracht werden. Mieter hätten nicht zwangsläufig weniger Arbeit mit ihrer Anlage, so der Experte.

Lange Laufzeiten

Hausbesitzer sollten auch unbedingt langfristige wirtschaftliche und gesetzliche Entwicklungen bei ihrer Entscheidung im Auge haben. Denn wer eine solche Anlage mietet, der bindet sich für mitunter 20 Jahre an einen Anbieter.

Wer eine Photovoltaikanlage finanzieren oder mieten will, sollte deshalb verschiedene Angebote einholen und sorgfältig vergleichen, um die Fallen im Kleingedruckten zu vermeiden. Unterstützung dabei bieten die Beratungsstellen der Verbraucherzentrale.