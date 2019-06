Effektiver Altruismus

Die Philosophie des effektiven Altruismus ist, die Ressourcen Zeit und Geld so einzusetzen, dass möglichst vielen Menschen und Tieren geholfen werden kann. Dabei dienen wissenschaftliche Studien als Grundlage, um rational die effektivsten Hilfsmethoden zu ermitteln. Allein in Deutschland gibt es mittlerweile mehr als 35 lokale Gruppen, die sich dem effektiven Altruismus verschrieben haben. Die "Stiftung für Effektiven Altruismus" mit Sitz in Berlin berät angehende effektive Altruisten bei der Karriereplanung und Spendenwahl.