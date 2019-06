Der pfälzische Kirchenpräsident Schad hat dazu aufgerufen, gegen Populismus zusammenzustehen. Der Pfingstgeist könne Menschen unterschiedlicher Nationen friedlich zusammenbringen, sagte er in Speyer.

Der Heilige Geist, der die Jünger Jesu in der biblischen Pfingstgeschichte befähigte, in anderen Sprachen zu sprechen und andere Sprachen zu verstehen, sei auch heute notwendig, erklärte Christian Schad am Sonntag in der Speyerer Gedächtniskirche.

In einer Zeit, in der populistische Stimmen versuchten, regionale und nationale Traditionen gegen Europa auszuspielen, wollten gerade die Kirchen Orte der Begegnung schaffen. Statt auf Abschottung und Ausgrenzung zulasten Schwächerer setzten Christen auf ein Miteinander in Vielfalt.

Jung: Einander in Würde begegnen

Der hessen-nassauische Kirchenpräsident Volker Jung erinnerte zum Pfingstfest daran, dass nicht alle Menschen gleich sein müssten. "Es kommt nicht darauf an, dass Menschen Einheit erzwingen, sondern als unterschiedliche Menschen friedlich und gut miteinander leben", sagte er in Darmstadt.

"Dass Menschen einander in Würde begegnen, gehört für mich ganz oben hin." Dies bedeute, sich nicht über andere zu erheben - "etwa in der Meinung, jemand Besseres zu sein und zu denken, die bessere Kultur, die bessere Religion oder gar die bessere Herkunft zu haben".

Rekowski: Frieden Gottes in die Welt tragen

Der rheinische Präses Manfred Rekowski erinnerte an den Auftrag der Kirche, den Frieden Gottes in die Welt zu tragen. "Kirche ist keine heile Welt, aber sie verspricht der Welt Heil: Sie verkündet den Frieden Gottes", erklärte er in seiner Pfingstbotschaft. Dieser Frieden sei "ganz handfest und alltäglich zu verstehen als ein Zustand, in dem Menschen sich gegenseitig das geben, was sie für sich und für ein gutes Zusammenleben benötigen".

Nach Ansicht Rekowskis ist Pfingsten "das kirchlichste aller Feste, hat der Himmel doch Einzug bei uns gehalten". In der Kirche sei der Geist Gottes zu Hause. Sie sei deshalb aber nicht perfekt und dürfe sich nicht selbstgefällig auf ihre Leistungen etwas einbilden.

Christen feiern Heiligen Geist

Für Christen ist Pfingsten nach Ostern und Weihnachten das dritte große Fest im Kirchenjahr. Es erinnert an die Entsendung des Heiligen Geistes und wird als "Geburtstag" der Kirche verstanden. Im Kirchenkalender endet mit Pfingsten die österliche Festzeit. Der Name geht auf das griechische Wort "pentekoste" (der Fünfzigste) zurück, weil das Pfingstfest 50 Tage nach Ostern gefeiert wird.