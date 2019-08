Zurzeit laufen in Rheinland-Pfalz wieder die Anmeldungen fürs nächste Schuljahr. Dann müssen einige Fünfjährige die Schulbank drücken. Mit Hilfe einer Online Petition wollen Eltern eine Früheinschulung abschaffen.

In Rheinland-Pfalz müssen alle Kinder, die bis zum 31. August das sechste Lebensjahr vollendet haben, in die Schule gehen. Das hat zur Folge, dass einige Kinder bei der Einschulung erst fünf Jahre alt sind.

Zurückstellung nur aus gesundheitlichen Gründen möglich

Über die Schulpflicht entscheiden also der Einschulungsstichtag und das Geburtsdatum. Eine Zurückstellung ist unter bestimmten Voraussetzungen möglich, allerdings nicht einfach. Sie erfolgt in der Regel nur, wenn dies aus gesundheitlichen Gründen erforderlich ist. Die Zurückstellungsquote liegt in Rheinland-Pfalz in den vergangenen Jahren relativ konstant bei rund vier Prozent. Die Entscheidung trifft die Schulleitung in Absprache mit dem Schularzt.

Online-Petition soll Änderung bringen

Nadine Kolorz, Initiatorin der Online Petition "Stoppt die Früheinschulung in Rheinland-Pfalz", ist der Meinung, dass sich die Schulpflicht nicht allein auf das Geburtsdatum eines Kindes stützen darf. Sie möchte, dass den Eltern, deren Kinder im Juli oder August sechs Jahre alt werden, die Entscheidungsfreiheit zugesprochen wird, zu beurteilen, ob das eigene Kind so früh eingeschult werden muss.

Kolorz stützt sich auf unterschiedliche Studien, die belegen sollen, dass Kinder, die früher eingeschult werden, öfter Sitzen blieben, signifikant häufiger Opfer von Mobbing an Schulen seien und ein geringeres Selbstbewusstsein besäßen.

Bildungsministerium: "Belege gibt es nicht"

"Studien kommen in dieser Frage zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen", so Sabine Schmidt, Pressesprecherin des Bildungsministeriums Rheinland-Pfalz. Einen eindeutigen Beleg, ob eine frühere oder spätere Einschulung besser ist, gebe es nicht. Laut Schmidt hat sich die Regelung im Land bewährt. "Die Schulleitungen gehen hiermit in Absprache mit den Schulärzten und oft auch den Kitas sehr verantwortungsbewusst um", sagte die Sprecherin auf eine Anfrage des SWR.

"Unsere Schulen fördern die Kinder gemäß ihres jeweiligen Entwicklungs- und Leistungsstands. Dazu haben wir den Übergang zwischen Kita und Grundschule gestärkt, die Versetzungsregelung angepasst, sodass kein Kind in der ersten Klasse sitzen bleibt," sagte Schmidt. Zudem sei die Klassenmesszahl von 30 auf maximal 24 Kinder begrenzt worden. "Aktuell haben wir im Ländervergleich mit durchschnittlich 18,5 Kindern pro Klasse mit die kleinsten Grundschulklassen", so die Minsteriumssprecherin weiter.

Kinder, die noch nicht schulpflichtig sind, sogenannte "Kannkinder", können auf Antrag der Eltern in die Grundschule aufgenommen werden, wenn aufgrund ihrer Entwicklung zu erwarten ist, dass sie mit Erfolg am Unterricht des ersten Schuljahres teilnehmen werden. Das sind laut Bildungsministerium aber tatsächlich Ausnahmen - durchschnittlich rund vier Prozent über die Jahre.

Online-Petition in Baden Württemberg erfolgreich

In Baden-Württemberg soll der Stichtag für die Einschulung vom 30. September auf den 30. Juni vorverlegt werden. Das hat der Bildungsausschuss des Landtags im Juli beschlossen. Zum Schuljahr 2020/21 könne die neue Regelung in Kraft treten, hieß es aus dem Landtag. Rund 22.000 Unterstützer hatten eine Online-Petition für die Vorverlegung des Stichtages unterzeichnet.