Rheinland-Pfalz und Luxemburg wollen noch näher zusammenrücken. Bei einer gemeinsamen Kabinettssitzung vereinbarten beide Seiten, bei Mobilität, Arbeitsmarkt und in anderen Bereichen die Zusammenarbeit auszubauen.

Fast 250.000 Menschen sind im vergangenen Jahr mindestens einmal pro Woche in der Großregion über eine nationale Grenze gependelt - knapp 80 Prozent davon nach Luxemburg. Der Arbeitsmarkt dort sei attraktiv für viele Rheinland-Pfälzer, so Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD). Mit Luxemburgs liberalem Premierminister Xavier Bettel verabredete sie eine Rahmenvereinbarung über gemeinsame Ziele in den Bereichen Arbeitsmarkt und Berufsbildung.

"Bürokratische Hürden abbauen"

Man arbeite daran, administrative Hürden für die grenzüberschreitende Mobilität abzubauen, so Dreyer. Viele Maßnahmen seien bereits umgesetzt.

Die Regierungen wollen außerdem den öffentlichen Nahverkehr, das Park&Ride-Angebot und die Fahrrad-Infrakstruktur auf beiden Seiten der Grenze weiter ausbauen. Mit dem Fahrplanwechsel im Dezember wird es neue Zugverbindungen ab Trier geben. An den Bund geht die Forderung, die IC-Anbindung von Luxemburg und Trier deutlich vor dem Jahr 2030 - wie bislang geplant - zu realisieren. Auch die Reaktivierung der Weststrecke Trier, die für Herbst 2024 angestrebt ist, müsse so schnell wie möglich erfolgen.

Gebührenfreie Mosel für Binnenschiffer

Beide Länder verlangen zudem, die Schifffahrtsgebühren auf der Mosel abzuschaffen. Wenn man die Binnenschifffahrt als umweltfreundliches Transportmittel fördern wolle, müsse man Wettbewerbsnachteile abbauen, so Wirtschafts-Staatssekretärin Daniela Schmitt. Wie bereits auf dem Rhein sollten Binnenschiffer auch auf der Mosel kostenfrei fahren dürfen. Außerdem müssten die Moselschleusen schneller ausgebaut werden.

Appell gegen den Betrieb des AKW Cattenom

Ein weiteres Thema des Treffens im Schloss Senningen in Luxemburg war das umstrittene Atomkraftwerk Cattenom. Beide Regierungen sehen den Meiler als Sicherheitsrisiko und verlangen, dass Frankreich die Anlage abschaltet. "Der Pannenreaktor Cattenom entspricht weder den heutigen europäischen Sicherheitsstandards für den Neubau von Atomkraftwerken noch kann dieses Niveau durch Nachrüstungen erreicht werden", so Umweltministerin Ulrike Höfken (Grüne).

Gemeinsame Projekte in der Justiz

Gemeinsame Projekte planden Rheinland-Pfalz und Luxemburg auch im Bereich Justiz. So soll ein Ionenscanner, der in der JVA Wittlich seit Juli 2018 erfolgreich getestet wurde, künftig auch für die Untersuchung von Probem aus Luxemburg zur Verfügung gestellt werden. Das Gerät erkennt neue psychoaktive Substanzen und andere Drogen.

Die letzte gemeinsame Kabinettssitzung der beiden Nachbarländer liegt gut fünf Jahre zurück. Sie fand im Mai 2014 in Trier statt.