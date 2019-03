per Mail teilen

Der anhaltende Regen am Wochenende hat die Flüsse in Rheinland-Pfalz anschwellen lassen. Vor allem der Norden des Landes musste gegen Überschwemmungen und Überflutungen ankämpfen.

Dauer 00:20 min Hochwasser in Rheinland-Pfalz In Rheinland-Pfalz hat es am Wochenende viel geregnet - etliche Keller liefen voll, Flüsse traten über die Ufer.

Bei Leutesdorf im Kreis Neuwied standen die Rheinpromenade und die Uferstraße unter Wasser. Auch der Spielplatz am Fluss wurde komplett überflutet. Ähnlich sah es in Datzeroth an der Wied aus. Dort waren einige Straßen wegen Hochwasser nur einspurig befahrbar.

Der Wasserstand des Rheins am Pegel Maxau (Karlsruhe) stieg bis zum frühen Sonntagmorgen auf 7,18 Meter. Der mittlere Stand liegt laut Hochwasservorhersagezentrale an dieser Stelle eigentlich bei 5,16 Metern. Wegen des Rheinhochwassers wurde am Sonntag der Betrieb von zwei Fähren zwischen der Pfalz und Baden eingestellt.

Überflutungen im Westerwald

Bereits in der Nacht zum Samstag waren in Montabaur (Westerwaldkreis) mehrere Bäche über die Ufer getreten. Auch mehrere Keller liefen voll und Straßen wurden überflutet.

Auch in den kommenden Tagen bleibt es nass und grau in Rheinalnd-Pfalz. Montag kann es laut Deutschem Wetterdienst immer wieder Regenschauer, Dienstag Schneeschauer geben. Erst ab Mittwoch wird es trocken und sonniger.