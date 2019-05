per Mail teilen

Die Umstände des Todes von drei Menschen in einer Pension in Passau sind weiter unklar. Zwei von ihnen kommen aus dem Westerwald. Heute sollen die Leichen obduziert werden.

Dauer 01:07 min Passau: Tote mit Pfeilen in Körpern gefunden In Passau wurden drei Tote mit Pfeilen in ihren Körpern gefunden. Neben den Leichen fand die Polizei Armbrüste.

Die Ermittler wollen klären, ob sich die beiden Frauen und der Mann gegenseitig mit Armbrust-Pfeilen getötet haben. Die Obduktionsergebnisse dürften am Dienstag vorliegen. Die Leichen waren bereits am Samstag gegen 12 Uhr in der Passauer Pension gefunden worden.

Laut Polizei steckten in allen drei Leichen Pfeile. Nach SWR-Informationen handelt es sich um eine 33-jährige Frau und einen 53 Jahre alten Mann aus dem Westerwald. Eine 30-Jährige stamme aus Niedersachsen.

Dritte Armbrust entdeckt

Die Leichen des 53-Jährigen und der 33-Jährigen wurden nach Polizeiangaben in einem Bett gefunden. Die tote 30-Jährige lag auf dem Boden. Zudem stellten die Ermittler eine dritte Armbrust sicher, die sich noch in einer Tasche befand. Bislang war der Fund von zwei Armbrüsten bekannt.

Ein Zimmermädchen habe die drei Toten bei ihrem Rundgang entdeckt, berichtet der Bayrische Rundfunk. Die Toten hätten sich am Freitag für drei Nächte in der Unterkunft im Passauer Ortsteil Unteröd eingemietet.

Polizei geht von keinem weiteren Beteiligten aus

In welchem Verhältnis sie zueinander standen, ist unklar. Hinweise auf eine Beteiligung weiterer Menschen gebe es nicht.

"Die erste Überprüfung der Leichen hat ergeben, dass diese Schusswunden gehabt haben, die vermutlich von den Armbrüsten stammen beziehungsweise stammen könnten, aber das ist noch Gegenstand der Ermittlungen." Josef Eckl, Polizei Niederbayern

Ab dem 18. Lebensjahr können Armbrüste frei erworben werden, sagte am Sonntag ein Sprecher des Deutschen Schützenbundes in Wiesbaden.