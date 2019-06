Nach dem Rücktritt von Fraktions- und Parteichefin Andrea Nahles sucht die SPD neues Führungspersonal. Mehrere Namen sind im Gespräch - auch der von Malu Dreyer.

Heute Vormittag will der SPD-Parteivorstand über die nächsten Schritte beraten. Bereits am Sonntagabend hatte die engste Parteiführung die Entwicklungen diskutiert, aber sich noch nicht auf einen konkreten Vorschlag für das weitere Vorgehen verständigt. Das Krisentreffen ging am Sonntagabend ohne Ergebnis zu Ende, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Parteikreisen erfuhr. Allerdings haben bereits einige Kandidaten für den Parteivorsitz abgesagt.

Nahles hatte ihren Rückzug nach nur 13 Monaten an der Parteispitze am Sonntagmorgen in einem kurzen Schreiben an die Parteimitglieder angekündigt. Sie werde an diesem Montag und Dienstag in Parteivorstand und Fraktion ihre Entscheidung offiziell bekanntgeben, erklärte die Politikerin aus Mayen in der Eifel. "Damit möchte ich die Möglichkeit eröffnen, dass in beiden Funktionen in geordneter Weise die Nachfolge geregelt werden kann. Nahles wird auch ihr Bundestagsmandat niederlegen und sich damit komplett aus der Bundespolitik zurückziehen.

Klar ist bereits, dass der Kölner SPD-Abgeordnete und Fraktionsvize Rolf Mützenich kommissarisch die Führung der Fraktion übernehmen soll. Die ursprünglich für Dienstag geplante Neuwahl des Fraktionsvorsitzes wird nicht stattfinden.

Dreyer kommissarische Parteichefin?

Als wahrscheinlich gilt, dass die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer dem Parteivorstand für eine Übergangszeit als kommissarische Parteivorsitzende vorgeschlagen wird. Dreyer hatte die SPD am Sonntag eindringlich zur Geschlossenheit gemahnt. Die Lage sei "sehr, sehr ernst". Deshalb sei es nun angebracht, zu beraten und keine Entscheidung übers Knie zu brechen. "Wichtig ist trotzdem das Signal, dass die Partei nicht führungslos ist."

Die stellvertretende Bundesvorsitzende und rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat ihre Partei zu Solidarität und Geschlossenheit aufgerufen.

Lewentz und Kahrs plädieren für Dreyer

Der rheinland-pfälzische SPD-Parteivorsitzende Roger Lewentz sagte dem SWR, es sei klar, das Dreyer als Bundes-Vize der SPD Verantwortung übernehmen müsse, bis ein neuer Bundesvorsitzender gewählt wird. Klar sei aber auch, das Dreyer bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz 2021 die Spitzenkandidatin der SPD sei.

Der Sprecher des konservativen Parteiflügels "Seeheimer Kreis", Johannes Kahrs, sagte, er würde es begrüßen, wenn die SPD kommissarisch von Dreyer geführt wird. Auch eine dauerhafte Lösung mit Dreyer an der Spitze könne er sich vorstellen, sagte Kahrs im SWR-Tagesgespräch.

Scholz: Will nicht Parteichef werden

Bundesfinanzminister Olaf Scholz schloss bereits aus, dass er neuer SPD-Vorsitzender wird - sowohl kommissarisch als auch dauerhaft. Das sei mit dem Amt eines Bundesministers der Finanzen zeitlich nicht zu schaffen, sagte er in der ARD-Sendung "Anne Will". Auch der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil signalisierte am Sonntag bereits im NDR, dass er keinen Wechsel nach Berlin anstrebe.

Als mögliche Nachfolger von Nahles an der Parteispitze gilt deshalb vor allem die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig. Als möglicher Kandidat für den Fraktionsvorsitz gilt der bisherige Vizechef Achim Post. Der SPD-Linke Matthias Miersch und Ex-Kanzlerkandidat Martin Schulz hatten noch vor der Rücktrittsankündigung erklärt, nicht gegen Nahles antreten zu wollen - was nicht automatisch bedeutet, dass sie eine Kandidatur grundsätzlich ausschließen. Bisher war ein SPD-Parteitag für Dezember vorgesehen. Auf dem Konvent sollte der Vorsitz neu gewählt und Bilanz zur großen Koalition gezogen werden. Erwogen wird nun, den Parteitag auf die Zeit nach der Sommerpause vorzuziehen.