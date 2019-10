Der Opel-Mutterkonzern PSA und Fiat Chrysler streben eine Fusion an. Das dürfe aber nicht zu Lasten der deutschen Opel-Beschäftigten gehen, verlangt die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer.

Es dürfe an den Standorten Kaiserslautern und Rüsselsheim nicht zu weniger Beschäftigten kommen, sagte Malu Dreyer (SPD), auch wenn dies aus Sicht des Unternehmens strategisch sinnvoll sei. Dreyer äußerte sich, nachdem der französische Opel-Mutterkonzern PSA und der italienisch-amerikanische Automobilhersteller Fiat Chrysler (FCA) offiziell bestätigt hatten, dass sie Fusionsgespräche führen.

"Bereits bei der Integration zu PSA haben die Beschäftigten einen sehr, sehr großen Beitrag dazu geleistet", erinnerte Dreyer. Falls es zu einer Fusion von PSA und FCA kommt, dürften die deutschen Beschäftigten von Opel nicht die Leidtragenden sein. Trotz des Tarifvertrags seien schon sehr viele Stellen abgebaut worden.

"Es darf nicht noch einmal passieren, dass die Opel-Beschäftigten die Betroffenen sind." Malu Dreyer, SPD

Opel-Sanierer Tavares soll neuen Autogiganten leiten

Mit dem Deal von PSA und FCA soll der weltweit viertgrößte Hersteller entstehen mit einem angestrebten Absatz von 8,7 Millionen Fahrzeugen pro Jahr, wie es hieß. Größer als der neue Auto-Riese wären nur noch Volkswagen, Toyota und der französisch-japanische Renault-Nissan-Verbund. PSA-Chef Carlos Tavares, der seine Fähigkeiten als harter Sanierer bei Opel unter Beweis stellte, soll den neuen Konzern als Vorstandsvorsitzender führen.

IG Metall warnt vor Spekulationen

Die IG Metall reagiert vorsichtig auf die geplante Fusion. Man werde sich weiterhin für die Eigenständigkeit der Marke Opel einsetzen. "An den jetzt umlaufenden Spekulationen über mögliche negative Folgen einer Fusion von Fiat Chrysler und PSA für die Opel-Standorte beteiligen wir uns nicht", sagte IG-Metall-Bezirksleiter Mitte, Jörg Köhlinger. Diese Spekulationen seien kontraproduktiv und schädlich.

Die Fusion werde den Druck auf Opel erhöhen, sagte SWR-Automobil-Experte Marc Koch in einer ersten Einschätzung. Konkrete Folgen der Fusion seien aber zu so einem frühen Zeitpunkt nicht abzusehen. Zurzeit gibt es im Opelwerk Rüsselsheim zu wenig Arbeit. Bis die Produktion des neuen Modells Astra beginnt, wird kurzgearbeitet. Mit der Fusion dürfte es auch Überkapazitäten in Fabriken in Italien und Frankreich geben, prognostizierte Koch. Da Frankreich einen Anteil an PSA habe, werde man dort eher nicht mit einem Jobabbau beginnen.

Hilfe von Opel bei E-Mobilität

PSA mit dem Autobauer Opel könnte Fiat Chrysler aber bei der E-Mobilität helfen, zum Beispiel mit Plattformen, auf denen das gleiche Automodell als Verbrenner, Hybrid oder Stromer gebaut werden kann. Fiat Chrysler habe wegen der spritfressenden Pick-Ups und Geländewagen der Marken Dodge und Jeep eine schlechte CO2-Bilanz. Diese müsse nach EU-Vorschriften spätestens ab 2021 drastisch gesenkt werden. "Das könnte sogar Opel helfen, denn der deutsche Autobauer setzt für die Zukunft voll auf E-Autos", sagt Marc Koch.

Der krisengeschüttelte Autobauer Opel ist seit 2017 Teil der französischen PSA-Gruppe. Zum aktuellen Sanierungsplan bei Opel gehört unter anderem ein Abbau von 2.000 der 6.400 Stellen in Rüsselsheim.