Ein Autofahrer ist bei einem Unfall auf der Autobahn 60 nahe Orlenbach (Eifelkreis Bitburg-Prüm) getötet worden. Wie die Polizei mitteilte, war sein Fahrzeug am Samstagabend von hinten in einen Lastwagen gekracht. Der Autofahrer starb noch an der Unfallstelle. Wie es genau zu dem Unfall kam, ist noch nicht bekannt.