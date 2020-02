In wenigen Stunden wird es ernst: Am Nachmittag soll Sturmtief "Sabine" Rheinland-Pfalz erreichen - mit Orkanböen und Regen. Zahlreiche Sicherheitsvorkehrungen werden getroffen. Auch für Eltern von Schulkindern gibt es Warnhinweise.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für den Zeitraum von Sonntag, 16 Uhr, bis Montagmittag, 12 Uhr, eine Sturmwarnung für Rheinland-Pfalz und das Saarland herausgegeben. Wer kann, sollte sich nicht im Freien aufhalten. Auch wird empfohlen, möglichst großen Abstand zu Gebäuden, Bäumen, Gerüsten und Hochspannungsleitungen zu halten.

Ab morgen soll es in #RLP und ganz Deutschland zu heftigen Stürmen kommen. Für alle Schulen im Land gilt: Sicherheit geht vor! https://t.co/XRtnBeOnzL Bildungsministerium, Twitter, 8.2.2020, 20:32 Uhr

Möglicherweise fällt die Schule aus

Der Sturm könnte auch dazu führen, dass an manchen Orten die Schule ausfällt. Darüber könnten Eltern und Schulen selbst entscheiden, teilte das rheinland-pfälzische Bildungsministerium mit. Einen generellen Schulausfall werde es nicht geben.

Auch könnten Eltern am Montagmorgen eigenständig entscheiden, ob der Schulweg für Ihre Kinder witterungsbedingt zumutbar sei. "Im Fall des Fernbleibens muss die Schule informiert werden", hieß es in der Mitteilung des Ministeriums. Volljährige Schüler könnten selbst entscheiden. Wenn es nötig und möglich sei, werde eine Notbetreuung in den Schulen gestellt. Im benachbarten Nordrhein-Westfalen bleiben am Montag in zahlreichen Großstädten die Schulen geschlossen, darunter in Köln, Aachen und Düsseldorf.

Starke Verkehrsbehinderungen erwartet

Nach Einschätzung des DWD wird das Sturmtief besonders am Montagmorgen zu massiven Verkehrsbehinderungen führen. Der Straßen- und Bahnverkehr im ganzen Land werde aller Voraussicht nach stark beeinträchtigt.

Die Deutsche Bahn teilte am Sonntagmorgen mit, die Küstenregionen und stark sturmgefährdete Regionen wie Emden, Norddeich, Kiel und Westerland seien ab der Mittagszeit nicht mehr mit Fernverkehrszügen zu erreichen. Diese Einschränkung betreffe beispielsweise IC-Züge zwischen Norddeich und Hannover/Koblenz.

Auch die Flughäfen Köln/Bonn und Frankfurt/Main kündigten an, dass es ab dem Nachmittag zu Flugausfällen kommen kann. Reisende sollten sich vorab im Internet informieren, ob ihre Flüge planmäßig stattfinden.

Pirmasens sagt Fastnachtsumzug ab, Trier sperrt Friedhöfe

Als Folge der Sturmwarnung hat die Stadt Pirmasens den für Sonntag geplanten Fastnachtsumzug abgesagt. Die Veranstalter hatten bis zu 5.000 Besucher erwartet. Sie könnten ersatzweise in einer Halle in Pirmasens feiern, hieß es.

In Trier sind ab Sonntag bis voraussichtlich Dienstag die städtischen Friedhöfe für Besucher gesperrt.

Bei Gewitter noch stärkerer Sturm

Vor allem am Sonntagabend und in der Nacht zum Montag soll Sturmtief "Sabine" am stärksten das Land durchpusten. In ganz Rheinland-Pfalz kann es dann zu schweren Sturmböen oder sogar orkanartigen Böen mit Windgeschwindigkeiten von über 100 Stundenkilometern kommen. Am stärksten sollen die Böen im Laufe der Nacht werden.

Die gute Nachricht: Schnee und Glätte soll es nicht geben, denn dafür ist es zu warm. In der Nacht zum Montag liegen die Tiefstwerte zwischen 6 und 8 Grad. Erst im Laufe der Woche wird es kälter. Falls Gewitter auftreten, kann der Sturm noch einmal stärker werden mit Geschwindigkeiten ab 118 Stundenkilometern.

Erst für die Morgenstunden am Montag rechnet der DWD damit, dass der Wind leicht abschwächt. "Aber es bleibt stürmisch", so Bilgeri. Der Meteorologe rechnet bis einschließlich Mittwoch mit Böen und Wolken.