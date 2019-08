per Mail teilen

Im OrgelART-Museum in Windesheim bei Bad Kreuznach hat Julia Klöckner (CDU) eine neue 50 Euro-Goldmünze für Sammler vorgestellt. Die Münze ziert ein so genannter Hammerflügel. Mit der Münz-Serie "Musikinstrumente" will die Bundesregierung die Erfolge des deutschen Instrumentenbaus würdigen.