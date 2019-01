per Mail teilen

Im Opel-Stammwerk Rüsselsheim sollen 2019 beinahe nur halb so viele Autos gebaut werden wie im Vorjahr. Was die Kürzung für die Arbeitsplätze bedeuten würde, ist noch unklar.

In diesem Jahr soll nur noch eine Produktion von 68.000 statt 123.000 Autos geplant sein. Zuerst hatte die Mainzer Allgemeine Zeitung darüber berichtet. Sie beruft sich dabei auf ein internes Gewerkschaftspapier der IG Metall. Das Management hat diese Pläne bislang nicht bestätigt. Wie sich eine solche Kürzung auf die Arbeitsplätze auswirken würde, ist bislang nicht bekannt. In dem Produktionswerk arbeiten rund 3.000 Menschen im Zwei-Schicht-Betrieb.

Mögliches Ende des Opel Zafira in Rüsselsheim

Ursprünglich hatte der PSA Mutterkonzern das Jahresvolumen des Werkes nur auf 90.000 Fahrzeuge zurückfahren wollen. Ein möglicher Grund für die erneute Drosselung auf 68.000 könnten Pläne sein, den Familienvan Zafira bereits in diesem Jahr nicht mehr in Rüsselsheim zu bauen. Sollte sich das bestätigen, würde am Stammwerk von Opel nur noch das Modell Insignia gebaut.

Um diese Lücke in der Auslastung des Werkes zu schließen, hatte der Mutterkonzern Groupe PSA - zu dem die Marken Citroën, DS, Opel, Peugeot und Vauxhall gehören - in der Vergangenheit angekündigt, ein weiteres Modell nach Rüsselsheim zu holen.