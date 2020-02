Europa investiert Milliarden, um eine Batteriezellen-Produktion aufzubauen und unabhängiger von Produzenten in Asien zu werden. „Ein großer Wurf“, sagt SWR-Wirtschaftsredakteur Michael Herr.

Ein Batteriewerk soll bei Opel in Kaiserslautern entstehen. Opel hat gemeinsam mit der Konzernmutter PSA und dem französischen Batteriehersteller Saft S.A. den aktuellen Stand der Planungen vorgestellt.

Eine Einschätzung von Michael Herr, SWR Aktuelle Wirtschaft

Die Batteriezellenfertigung ist eine tolle Sache für Kaiserlautern als Automobilstandort. Erstmal, weil es 2.000 neue Arbeitsplätze in einem absoluten Zukunftssektor in die Westpfalz bringt. 1.500 Leute arbeiten heute schon in Kaiserlautern bei Opel, sie stellen dort Komponenten und Dieselmotoren her. Auch wenn Opel-Chef Michael Lohscheller jetzt nochmal gesagt hat, dass es in diesem klassischen Geschäftsfeld des Werkes bis 2030 noch ein paar Arbeitsplätze weniger werden könnten – Opel baut durch die Batteriezellenfertigung auf jeden Fall im großen Stil Personal in Kaiserslautern auf. Damit wird der Standort innerhalb des PSA-Konzerns noch stärker als bisher.

Kaiserslautern ist durch seine Rolle als Zulieferer für den gesamten PSA-Konzern unter den deutschen Standorten in einer Sonderposition – also strategisch wichtig für das Gesamtunternehmen. Durch die Batteriezellenfertigung ist Opel in Kaiserlautern jetzt wirklich gut für die Zukunft aufgestellt.

E-Auto-Batterien für Europas Autoherstersteller aus Kaiserslautern

Wenn man den Blick etwas weitet: Selbstverständlich hoffen jetzt viele, dass von diesem Werk auch die deutsche und europäische Automobilindustrie im Allgemeinen profitiert. Man hat ja bei den Batteriezellen für E-Autos jahrelang den Asiaten das Feld überlassen und ist regelrecht abhängig von den Herstellern dort. Da wollen Politik und Industrie jetzt gemeinsam dagegen angehen. Das ergibt auch Sinn, denn die Batterien sind so etwas wie die Motoren der E-Autos, der wichtigste Teil der ganzen Produktion – und man kann damit eine Menge Geld verdienen.

Das Konsortium aus Opel-PSA und dem französischen Batteriehersteller Saft S.A., das das neue Werk in Kaiserslautern bauen will – mit staatlichen Förder-Milliarden – das ist ein großer Wurf: Eine Million Batterien pro Jahr sollen dort und im fanzösischen Schwesterwerk bis Mitte des Jahrzehnts gebaut werden. Das sind angeblich bis zu 15 Prozent aller E-Auto-Batterien, die in Europa dann jedes Jahr gebraucht werden – nicht nur für Autos aus der PSA-Familie, sondern auch für andere Hersteller.

Batteriehersteller in Asien mit erheblichem Vorsprung

Das ist schon eine Kampfansage an die Konkurrenz aus China und Korea, die diesen Markt derzeit dominieren. Ob das am Ende reicht, ist schwer zu sagen. Immerhin haben vor allem die chinesischen Hersteller wie CATL zwei Vorteile: Erstens einen Forschungsvorsprung von vielen Jahren und zweitens unmittelbaren Zugriff auf viele der Rohstoffe, die es für die Lithium-Ionen-Batterien braucht. Wir Europäer müssen diese Materialien zum Großteil importieren.

China hat zum Beispiel die zweitgrößten Lithium-Reserven der Welt, einer der wichtigsten Rohstoffe für die E-Batterien. Auf andere Ressourcen, die auch China einkaufen muss, haben chinesische Unternehmen aber exklusive Zugriffsrechte – zum Beispiel bei Cobalt, das im Kongo oft unter Missachtung von Ökostandards und Menschenrechten geschürft wird.