Der 14. Februar ist vor allem bekannt als Valentinstag, hat aber noch eine andere Bedeutung: Er ist auch weltweiter Aktionstag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen. Unter dem Motto "One Billion Rising" ("Eine Milliarde erhebt sich") drücken die Teilnehmerinnen ihren Protest und ihre Solidarität aus. Höhepunkt ist eine gemeinsame Tanzaktion, unter anderem in Koblenz.