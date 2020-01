Erinnern an Widerstandskämpfer Ludwig Schwamb aus Undenheim

Am 23. Januar 2020 ist es genau 75 Jahre her, dass die Nazis den rheinhessischen Widerstandskämpfer Ludwig Schwamb ermordeten. Die Ökumenischen Tage in Berlin-Plötzensee erinnern an ihn und weitere Opfer des Naziterrors. Zum Auftakt gab es Gottesdienste der evangelischen und der katholischen Kirche.