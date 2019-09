per Mail teilen

Im Ernstfall Leben retten. Darum geht es beim Rettungsdienst. Rein rechtlich gesehen dürfen Sanitäter vieles aber nicht machen, sondern müssen einen Notarzt dazuziehen. Beim Notfallmedizinischen Symposium in Koblenz wurde am Samstag über Änderungen am bundesweiten Notfall-Sanitäter-Gesetz diskutiert. Rheinland-Pfalz und Bayern wollen unter anderem erreichen, dass Sanitäter selbst mehr Behandlungen im Rettungswagen durchführen können, etwa Unfallopfern bestimmte Medikamente zu geben.