Der Tross der Bewerber um den SPD-Bundesvorsitz macht heute in Rheinland-Pfalz Station. In Nieder-Olm bei Mainz stellen sich die 15 Kandidaten auf einer Regionalkonferenz der Basis vor.

Es ist die sechste von insgesamt 23 Regionalkonferenzen - und die einzige in Rheinland-Pfalz. In der Nieder-Olmer Ludwig-Eckes-Halle werden rund 600 Besucher erwartet - vor allem SPD-Mitglieder, aber auch Bürger ohne SPD-Parteibuch. "Es wird voll werden", sagte ein Sprecher.

Mit dabei sind auch SPD-Landeschef Roger Lewentz und Ministerpräsidentin Malu Dreyer, die Teil der dreiköpfigen Interimsspitze der Bundes-SPD ist. Los geht es um 18 Uhr.

Eine Minute Redezeit pro Bewerber(-Duo)

15 Kandidaten - sieben Duos und ein Einzelbewerber - stellen sich in Nieder-Olm vor. Für alle gelten strenge Regeln, damit die Veranstaltung zeitlich nicht aus dem Ruder läuft. So dürfen die Bewerber auf Fragen nur jeweils eine Minute lang antworten. Die Veranstaltung soll rund zweieinhalb Stunden dauern.

Der Reigen der Regionalkonferenzen startete in der vergangenen Woche in Saarbrücken. Nach der letzten am 12. Oktober in München können die SPD-Mitglieder vom 14. bis 25. Oktober dann ihre neue Führung wählen. Bekommt niemand mehr als die Hälfte der Stimmen, findet vom 19. bis 29. November eine Abstimmung der Basis zwischen den Erst- und Zweitplatzierten statt.

Neuen Parteivorsitz bringt der Nikolaus

Die Mitgliederbefragung ist Grundlage der formalen Wahl: Die nehmen die Delegierten des Parteitags vom 6. bis 8. Dezember in Berlin vor.