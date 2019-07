Kurz nach dem Start ist ein Drachenflieger-Pilot in Neumagen-Dhron (Kreis Bernkastel-Wittlich) abgestürzt und in einem Baum hängen geblieben. Der Mann wurde leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilte, stürzte der Pilot nahe der Absprungrampe in ein Waldgebiet ab und blieb in etwa 20 Metern Höhe mit seinem Drachenflieger in einem Baum hängen. Höhenretter konnten den 39-Jährigen am Sonntagabend nach rund 90 Minuten befreien.