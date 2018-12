per Mail teilen

Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat zum Jahreswechsel davor gewarnt, die freiheitliche Demokratie und die liberalen Werte Europas aufs Spiel zu setzen. Sie warb für Optimismus und Zuversicht.

Nur so könnten die großen Aufgaben bewältigt werden, sagte sie in ihrer vorab veröffentlichten Ansprache. Vieles sei neu und verunsichere die Menschen - auch weil in Deutschland inzwischen Menschen auf ganz verschiedene Weise, lebten, liebten und glaubten.

Dreyer rief die Rheinland-Pfälzer dazu auf, für gute Nachbarschaft in Europa und Weltoffenheit zu werben. Dies sei gerade mit Blick auf die Europawahl im Mai wichtig.

Digitaler Wandel soll vorangetrieben werden

Für 2019 habe sich die Landesregierung viel vorgenommen. "Wir wollen den digitalen Wandel vorantreiben", so Dreyer. Die Digitalisierung sichere nicht nur den Erfolg der rheinland-pfälzischen Unternehmen, sie bereichere auch den Alltag der Menschen. "Der Mensch steht für uns immer im Mittelpunkt", sagte Dreyer.

In ihrer Neujahrsansprache dankte sie auch allen, die bei den verheerenden Unwettern geholfen haben. Diese Hilfsbereitschaft habe sie tief beeindruckt.